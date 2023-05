Otse kell 15: Lennart Meri konverentsi arutelud

Konverentsi töökeel on inglise keel, tõlge eesti keelde puudub.

Reedesed ülekanded

Kell 15

Konverentsi eelüritus. Kõik inimesed unistavad, kuid mitte võrdselt: Lähis-Ida väljavaated

Konverentsi algus

Kell 17-17.05 Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktori Indrek Kanniku avasõnad

17.05-18.30 Avaarutelu. Incipit Vita Nova - nii algab uus elu

Avaarutelul osaleb peaminister Kaja Kallas koos Läti peaministri Krišjānis Karinši, Leedu peaministri Ingrida Šimonyte, Euroopa Komisjoni asepresidendi Margrethe Vestageri ning ajaloolase Timothy Garton Ashiga. Arutelu juhatab Brookingsi Instituudi Ameerika Ühendriikide ja Euroopa keskuse direktor Constanze Stelzenmüller.

Selle aasta konverentsi pealkiri "Nii algab uus elu" on Dante Alighieri tsitaat. Konverentsi kontekstis viitab see uuele julgeolekuolukorrale, mis on Euroopas toimuva sõja tagajärjel sündimas.

"Vene agressioon on paisanud Euroopa tagasi aega, mida Teise maailmasõja järel pidasime möödanikuks," ütles konverentsi direktor Eeva Eek-Pajuste. "Külma sõja lõppedes arvasime, et impeerium laguneb ilma suurema verevalamiseta, aga see oli ennatlik. Oleme praegu tunnistajaks Euroopa viimase koloniaalvõimu kokkuvarisemisele, ning see on jõhker, verine ja revanšistlik."

Ta lisas, et nii näeb seda nö kollektiivne lääs. "Riikide üsna üksmeelne arusaamine Venemaa agressioonist ei pruugi aga olla nii iseenesestmõistetav globaalses lõunas. Sõda on kiskunud lahti koloniaalmineviku haavu ning Euroopa kuuleb süüdistusi silmakirjalikkuses ning ükskõiksuses. Süüdistuste paikapidavuse üle võib vaielda, kuid vajadus sügavama dialoogi ja parema teineteisemõistmise järele on ilmne ja Lennart Meri konverents pakub ka selleks võimaluse."

Lennart Meri on öelnud, et poliitika on tehas, mis toodab tulevikku. Meist endist oleneb, milline toodang sellest tehasest väljub ja milline on maailm, kus tulevikus elame.

Konverentsi aruteludel osalejate seas on peaminister Kaja Kallas, Läti peaministri Krišjānis Karinši, Leedu peaminister Ingrida Šimonyte, Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager, ajaloolane Timothy Garton Ash, kaitseminister Hanno Pevkur, välisminister Margus Tsahkna, NATO Euroopa vägede kõrgem ülemjuhataja kindral Christopher G Cavoli, Tšehhi kaitseväe ülemjuhataja kindralleitnant Karel Rehka, ühiskonnateadlane Grigori Judin, rahvusvaheliste suhete ekspert teadur Fiona Hill, Keenia presidendi nõunik Monica Juma, Soome parlamendisaadik Elina Valtonen, professor Akiko Fukushima Tokyo poliitikauuringute sihtasutusest, Saksamaa suursaadik Poolas Thomas Bagger ja palju teisi.

Lisaks üldisele maailmapoliitilisele olukorrale räägitakse ka ajakirjandusvabaduse piiramisest, energiavarustusest, turvalistest ühendustest, hübriidohtudest ning süvitsi eri regioonidest: Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast, Lõuna-Kaukaasiast ja Musta mere äärsest piirkonnast.