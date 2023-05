USA süüdistab LAV-i relvade tarnimises Venemaale

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA süüdistab Lõuna-Aafrika Vabariiki (LAV) relvade tarnimises Venemaale.

USA suursaadik LAV-is Reuben Brigety ütles neljapäeval kohalikule meediale, et USA teatel laaditi relvastust ja laskemoona sanktsioonide all olnud Venemaa laevale Lady R. See alus saabus detsembris Kaplinna lähedal asuvasse Simon's Towni sadamasse, vahendas Financial Times.

"Venelaste relvastamine on äärmiselt tõsine ja me ei pea seda küsimust lahendatuks," ütles Brigety.

Lõuna-Aafrika Vabariik pole liitunud Moskva-vastaste sanktsioonidega. Riigi juht Cyril Ramaphosa väidab, et LAV on Ukraina sõjas neutraalne osapool.

Randi kurss langes neljapäeval dollari suhtes viimase kolme aasta madalaimale tasemele. Ramaphosa teatas neljapäeval, et valitsus uurib teateid, et riik saatis Venemaale relvastust.

Ramaphosa on saatnud ka Venemaa presidendile Vladimir Putinile kutse osaleda augustis Johannesburgis toimuval BRICS-i riikide tippkohtumisel.

Rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC) esitas hiljuti Putini suhtes vahistamismääruse. ICC liikmel LAV-il oleks aga kohustus Putin vahistada, kui ta peaks riiki külastama, vahendas Financial Times.