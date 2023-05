Vooglaid kaalub SAPTK-i juhatusest lahkumist, et ERR-i nõukogusse saada

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon esitas ERR-i nõukogu liikme kandidaadiks Varro Vooglaiu. Vooglaid on aga SAPTK-i juhataja, millel on uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv, millel on muu hulgas eraldi rubriik Objektiiv TV (YouTube kanal). Seadusest tulenevalt ei tohi ERR-i nõukogu liige olla (1) meediateenuse osutaja juhtorgani liige, (2) lepingulistes suhetes mis tahes meediateenuse osutajaga, (3) meediateenuse osutaja osanik, aktsionär ega liige. Seetõttu palus riigikogu kultuurikomisjon TTJA ametlikku hinnangut, kas SAPTK on läbi portaali Objektiiv meediateenuse osutaja.

TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla ütles ERR-ile, et oma analüüsis jõudis TTJA järeldusele, et Objektiivi portaali kaudu kvalifitseeruv SAPTK meediateenuse osutajaks.

"Me analüüsisime põhiliselt Objektiiv TV rubriigi sisu ja tuvastasime, et seal on erinevad saatesarjad, mida pikka aega juba ja kindla intervalliga edastatakse. Selle tulemusel jõudsime järeldusele, et tegemist ei ole pelgalt artiklite väikese täiendusega video näol, vaid tegemist on täiesti iseseisva teenuse osutamisega."

Lisaks hindas TTJA seda, miks neid videoid toodetakse, sest ka see on Rohtla sõnul meediateenuse nõuete täitmisel oluline.

"Ja tuvastasime, et kõik need eesmärgid, miks meediateenuseid osutatakse, seal ka eksisteerivad. Ehk nende eesmärk on kas teavituslik, hariduslik või meelelahutuslik. Lisaks vaatasime läbi ka selle, kas SAPTK-il on toimetusvastutus kogu selle sisu üle, mis Objektiivi TV portaalis avaldatakse. Kuna SAPTK ise selgesti toob välja, et nemad on teenuse osutajaks ja seda on näha ka videotelt, kus ka juhtorganite liikmed esinevad järjepidevalt, siis sellega jõudsime järeldusele, et neil on olemas ka toimetusvastutus. Nad saavad kontrollida, millised videod ja millises järjekorras eetrisse lähevad."

Rohtla sõnul on TTJA seisukoha puhul tegemist hinnanguga, mille nad esitasid vastuseks kultuurikomisjonist tulnud päringule. Kas Vooglaid kvalifitseerub ERR-i nõukogu liikme kohale või mitte, peab Rohtla sõnul lõpuks otsustama ikkagi kultuurikomisjon ise.

Samas, kui Vooglaid otsustab ise SAPTK-i juhatuse liikme kohalt taanduda, ei näe Rohtla takistusi tema ERR-i nõukogu liikmeks saamisele.

Vooglaid: tahan tegeleda ERR-i tasakaalustatuse teemaga

Vooglaid ütles ERR-ile TTJA hinnangut kommenteerides, et ta langetab järgmise nädala alguses otsuse, kas taanduda SAPTK juhtkonnast ja kvalifitseeruda ERR-i nõukokku või loobuda ERR-i nõukogu liikme kohast.

"Mul veel lõplikku otsust anda ei ole. Aga ma kaalun seda (SAPTK-i juhtimisest - toim) loobumist, sest ma tahaksin ERR-i nõukogu liikmena juhtida tähelepanu mitmetele olulistele kitsaskohtadele ERR-i töös. Ma olen jälginud seda aastaid ja see väärib ka ajutist taandamist."

Vooglaid selgitas, et ta on SAPTK-i juhataja, aga Objektiivi toimetuses ei ole tal mingit rolli, sest seda portaali juhib Markus Järvi.

"Minu roll piirdub sellega, et ma korra nädalas osalen seal ühes saates. Aga kuna portaal Objektiiv kuulub SAPTK-ile, mille juhataja ma olen, siis sedapidi olen ma formaalselt seotud."

Küsimusele, mis on need olulised kitsaskohad, millele ta nõukogu liikmena tahaks tähelepanu juhtida, vastas Vooglaid, et need on seotud poliitilise tasakaalustatusega ning üldse neutraalsuse ja objektiivsusega.

"Ma olen saanud ise tunda, kuidas ERR neid printsiipe oma tegevusega minu suhtes on rikkunud. Ega mul ei ole illusioone, et üksik nõukogu liige saaks seal väga palju muuta, aga nõukogu liikme positsioon võimaldaks neile probleemidele senisest paremini tähelepanu juhtida."

Vooglaid märkis, et ERR-i nõukogu liikmeks saamise ettepaneku tegi talle EKRE fraktsioon, mitte ei olnud see tema ettepanek.

"Aga ma olin ise varem mõelnud sellele, et kui selline ettepanek peaks tehtama, siis ma hea meelega selle vastu võtaksin. Riigikogu liikmed saavad osaleda erinevates nõukogudes, aga see oli esimene, milles osalemisest ma olin ka ise huvitatud. Ma langetan lõpliku otsuse tuleva nädala alguses. Aga ma pigem taandun SAPTK-i juhtkonnast, kui jätan kasutamata võimaluse ERR-i nõukogu töös osaleda," sõnas Vooglaid.

Varro Vooglaid kandideeris riigikogu valimistel parteituna EKRE ridades Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa valimisringkonnas. Ta sai 2509 häält ja osutus parlamenti valituks.

ERR-i nõukogu koosneb riigikogu liikmetest ja rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nimetab riigikogu ühe esindaja igast riigikogu fraktsioonist ja neli asjatundjat rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volitused kestavad viis aastat.

EKRE poolt esitatud Varro Vooglaiu kõrval on teiste fraktsioonide kandidaadid Marek Reinaas (E200), Tõnis Mölder (KE), Valdo Randpere (RE), Raimond Kaljulaid (SDE) ja Priit Sibul (I).