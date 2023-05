Tartus vaieldakse Sõpruse silla liikluslahenduse üle

Lagunenud Sõpruse silla remondiprojektiga plaanib Tartu linn sel aastal lõpule jõuda, aga kokkuleppele pole jõutud silla tulevase liikluslahenduse osas. Projekteerija on läbi analüüsinud kaks võimalikku lahendust, mille osas lähevad linnavalitsuses ja volikogus arvamused lahku.

Otsustada tuleks, kas autodele jääb kummaski suunas vanaviisi kaks sõidurada või kummaski suunas üks rada. Kuigi 1+1 lahendus soosiks jalakäijaid ja rattureid, siis võib see linnajuhtide sõnul suurendada autoliiklust kesklinnas.

Volikogu peaks otsuseni jõudma lähinädalate jooksul, ehitustöödega loodetakse alustada järgmisel aastal.

"See on tegelikult meie jaoks ebasoovitav suund, me ei taha, et kesklinnas liikluskoormus kasvaks, pigem tahame et siin muutuks liiklus hõredamaks. See on 1+1 puhul on negatiivne pool, samuti kui sillal peaks mingi õnnetus juhtuma et üks sõidurada on kinni, siis on liiklus kogu sillal halvatud, siis ühes suunas üle silla põhimõtteliselt üldse ei saa," lausus Tartu abilinnapea Raimond Tamm (Reformierakond).

"Varem on arutatud seda, et selle silla põhiprobleem on mitte laius, vaid pikkus, see on Eesti kõige pigem sild. See läheb enamuses üle maa, nii pikka silda pole tarvis. Õige lahendus oleks üldse ehitada korralik väikesild, kas kaks rada või üks rada, mõlemad mahuksid sinna. Ja neid variante võiks veel olla. Näiteks kolm rada ühel küljel ja teisel küljel üks pikk autovabaduse puiestee. Neid variante on õige mitu, aga kahjuks linnavalitsuse poolt on ette antud ainult need kaks kitsast võimalust," lausus Tartu linnavolikogu liige Jaak Laineste (Eesti 200).