Prantsusmaa lubas Ukrainale rohkem relvi ja varustust;

Prantsusmaa teatas esmaspäeval, et saadab Ukrainale veel rohkem relvastust ja varustust. Ajaleht The Washington Post kirjutas lekkinud salastatud dokumentidele tuginedes, et Wagneri grupeeringu juht Jevgeni Prigožin pakkus Ukraina valitsusele informatsiooni Vene vägede positsioonide kohta.