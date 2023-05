Õigusteadlane: ma väga ei muretseks selle pärast, mis riigikogus toimub

Riigikogus opositsiooni ja koalitsiooni vahel teist nädalat toimuv vägikaikavedu on osalt selle tulemus, et riigikogu pole aastate jooksul tegelenud küsimusega, kuidas tagada töökord; samas ei tasu seal toimuva pärast üleliia muretseda, ütles "Aktuaalses kaameras" õigusteadlane Paloma Krõõt Tupay.

Millal võib riigikogu töö takistamisest mõõt täis saada?

See on riigikogu enda otsustada, sest riigikogu on põhiseaduslik institutsioon ja seetõttu ja sellest lähtuvalt on tal õigus korraldada oma tööd oma äranägemise ja otsuste järgi.

Kas riigikogu juhatusel ja istungi juhatajad on käitunud seaduslikult?

Riigikohus on kinnitanud, et obstruktsioon võib üleliia takistada riigikogu tööd. Sest kahtlemata riigikogu töövõime on üks põhiseaduslik väärtus. Samas, põhiseaduslik väärtus on ka opositsiooni ehk riigikogu vähemuse õigused. Ja selle vahel tulebki leida teatud tasakaal.

EKRE esimees Martin Helme kirjutab, et opositsioon on täiesti seaduslikult käituv, kuid oleme jõudmas vaikivasse ajastusse?

Ma peaks ausalt ütlema, et ma nii väga ei muretseks selle pärast, mis toimub. Me oleme võib-olla liiga harjunud sellega, et alati kritiseerime, et riigikogu on kummitempel, et seal ei toimugi midagi. Nüüd on kaks nädalat midagi toimunud ja kõik on masenduses. Ma arvan, sisuliselt, et siin ongi vaja leida riigikogus need tööviisid, kus üksteisele jälle läheneda ja mõelda sellele, kuidas me tagame töökorra.

Loomulikult, juhataja ja juhatuse ülesanne ongi luua olukord, kus riigikogu saaks ka tööd teha. Mingi hetk ta peab selle tagama. Aga samas, selline piirav otsus võib ka piirata vähemuse vaba mandaadi teostamist. Siin on samuti riigikohus öelnud, et sellised piirangud peavad olema vaidlustatavad. Nii et ma arvan, et siin on vaja leida tasakaal.

Kolmikliidu valijad ei saa aru, kuidas peaks koalitsioon riiki juhtima, kui seda teha ei lasta.

Kuidas seda öelda – ma arvan, et riigikogu ei saa olla parem nendest inimestest, kelle me sinna valime. Me oleme oma esindajad sinna ise valinud. Samas, tõepoolest, õigusteadlaste poolt on pikalt juhitud tähelepanu, et riigikogu tegelikult on vähe tegelenud selle küsimusega, kuidas oma töökorda tagada, kuidas kehtivat töökorda uuendada. Siin me näeme selle vilju.

Õigusteadlasena – mis oleks hea nõu, kuidas oma tahtmist saada, ilma et rahvasaadik peaks riigikogu saalis välja tooma oma kõige halvemad ja piinlikult häbiväärsemad inimlikud küljed. Kuidas oma soovi kehtima panna, et seda poleks imelik vaadata?

Ikka mõistuse ja läbirääkimisega. Tõepoolest, meil ongi vaja leida tasakaal. Meil on olukord, et koalitsioon on väga suur ja opositsioon väga väike. Tegelikult on meil opositsiooni õigused Eestis väga vähe kaitstud. Ja seetõttu opositsioonile jääb vähe teha peale obstruktsiooni. Me võiksime mõelda, kuidas ühelt poolt rohkem juhtimist, teiselt poolt paremad kontrollõigused paremini kehtima panna.