Väikelinnadel ja valdadel napib palgasurve tõttu ametnikke

Viljandi linnavalitsus otsib konkursiga mitut inimest sotsiaalosakonda, samuti keskkonna-, haridus- ning infotehnoloogiaspetsialisti. Kokku on saadaval kümme vaba töökohta. Linnapea Madis Timpson ütles, et probleem on tõsine, sest puuduvate inimeste töö peavad ära tegema teised.

"Meil mõni inimene läheb dekreeti, mis iseenesest on ju rõõmus sündmus. Mõni inimene käib Tallinnast, mõni Tartust, ja nad leidsid omale kodu lähedal samaväärse töö. Ja loomulikult palgaküsimus on alati päevakorral, näiteks riigisektoris või õigusteenistuses teenib palju rohkem," rääkis Timpson.

Viljandi linnapea sõnul on inimesed ise öelnud, et nad ei lähe ära mitte selle pärast, et töö ei paku huvi või et ülemused oleks halvad, vaid pigem seetõttu, et tööd on väga palju, töötaja on kogu aeg nagu eesliinil ja mugavam on olla kuskil riigiametis, kus iga päev ei pea nii palju suhtlema tavainimestega.

Järva vallavalitsuses otsib spetsialiste sotsiaalosakond, majandusosakonda on vaja arendus- ning planeeringute spetsialisti. Äsja lõppenud konkursiga õnnestus siiski leida keskkonnaspetsialist.

Vallavanem Toomas Tammik ütles, et heade spetsialistide leidmine läheb iga aastaga raskemaks. Tänavu tekitas varasemast suurema tööjõu liikuvuse üldine palgasurve, millega omavalistustel on keeruline kaasa minna.

"Pidev surve ja teatav kodanike nõudlikkuse kasv on tekitanud olukorra, kus inimesed näevad, et teises sektoris vähemalt samaväärse, aga tihti ka suurema palgaga on võimalik oma valdkonnas paremini toimetada ja mitte olla pideva tähelepanu all," märkis Tammik.

Selleks, kuidas vabu töökohti täita, omavalitsusjuhtidel head retsepti ei ole. Timpsoni sõnul oleks hea retsept suur palgatõus. "Aga meie nii rikas ei ole, et suudaks 25 protsenti palka tõsta, nagu riik mullu tegi, mis lõi omavalitsusel mõnevõrra jalad alt ära."

Toomas Tammik lisas, et Järva vald läheb struktuurimuudatuste teed, et muutunud oludega vallavalitsuses toime tulla. "Me peame olema kohalikus omavalitsuses suutelised maksma vähemalt võrdväärset palka erasektoriga."