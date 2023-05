USA Montana osariik keelustas Tiktoki

Montanast sai esimene USA osariik, mis keelas Hiina ettevõttele kuuluva videojagamisrakenduse Tiktoki. Vabariiklasest kuberneri Greg Gianforte sõnul tehti otsus selleks, et kaitsta osariigi elanike privaatset teavet Hiina kommunistliku partei eest. Seadusandjad otsustasid keelu üle juba aprilli keskpaiga paiku, kuid otsus vajas veel Gianforte allkirja.

Montana osariigi seadus nõuab, et Google ja Apple eemaldaksid Tiktoki oma rakenduste poodidest. Vastasel juhul ähvardatakse ettevõtteid 10 000 dollari suuruse igapäevase trahviga. Montana Tiktoki keeldu kritiseerisid nii Tiktoki emafirma kui ka sõnavabadust toetav American Civil Liberties Union, kelle sõnul on selline keeld vastuolus USA põhiseadusega.

The Wall Street Journal juhtis tähelepanu, et keelu kehtestamine tekitab tõenäoliselt mitmeid kohtuvaidluseid, mistõttu võib selle kehtima hakkamine viibida. Pole selge, et kuidas Montana osariik kavatseb seda keeldu jõustada ning mis juhtub nende Montana elanikega, kes installisid Tiktoki oma telefoni enne keelu jõustamist. Samuti on ebaselge, et kas Montana elanikud saaksid kasutada mõnda VPN teenust, millega saaks jätta mulje, et nad asuvad väljaspool osariiki, kuigi nad on füüsiliselt osariigis.

Vabariiklasest osariigi senaator Shelley Vance selgitas eelnõud esitledes, et keelu jõustamist peab järgima eelkõige Tiktok ise.

USA-s on 50 osariiki ja pealinnapiirkond District of Columbia (DC). Montana osariigis elab veidi üle miljoni inimese ehk vähem inimesi kui Eestis. USA-s elab kokku hinnanguliselt 340 miljonit inimest. USA-s kasutab Tiktoki ligikaudu 150 miljonit inimest.