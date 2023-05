Vastloodud autoomanike liit plaanib tegeleda rohkema kui automaksuga

Autoomanikke koondavat organisatsiooni ajendas looma automaksu kehtestamise teema, kuid liidu juhatuse liikme Simmo Saare sõnul on teemasid, millega liit tegelema hakkab, palju rohkem. "Kui vaatame ajas tagasi, on autoomanikud olnud siiani esindamata ja aastate jooksul on tulnud erinevaid kohustusi juurde," rääkis ta.

"Loomulikult on erinevad teemad, olgu see näiteks liikluskasvatus, erinevate liiklussõlmede planeerimine, riiklik karistuspoliitika, mis puudutab liiklusrikkumisi. Need on kohad, kus autoomanikud võiksid kaasa rääkida, sest see puudutab neid," rääkis Saar.

Kõige aktuaalsem teema on automaks, millega on Saare hinnangul tuldud välja liiga kiiresti. "Tegelikult on praegu jäänud mulje, et ei ole väga hästi läbi mõeldud, mida sellega soovitakse saavutada. Sõnum, mis on jäänud kõlama, on see, et on eelarveauk ja see tuleks kuidagi ära klaarida," kirjeldas ta.

Seni on liikmete seas nii neid, kelle hinnangul pole automaks mingil kujul õigustatud kui ka neid, kelle hinnangul võiks maks olla seotud uute autode registreerimise või näiteks juhtimisõigusega.

"Eesti autoomanik maksab tegelikult korralikul määral kütuseaktsiisi ja aktsiisi tõstmise põhjendus on erinevatel perioodidel olnud muuhulgas seotud sellega, et meil ei ole automaksu," rääkis Saar.

Konsensus on liidu liikmetel aga selles, et kui inimesel on mitu autot, näiteks hobiautod, siis seisvat autot maksustama ei peaks.

Saare sõnul saab organisatsioon olema liikmete nägu ning seisukohad kujundatakse ühiste arutelude käigus. Esimeste päevadega on organisatsiooniga liitumiseks esitanud avalduse kümned inimesed, kuid alla saja.

"Tööd ja diskussioonis osalemist jätkub ka edaspidi, seniks kuni on liiklus ja autoomanikud ega need teemad otsa ei saa," ütles Saar.

Edasi plaanib liit luua töögrupid autoomanikke puudutavate teemade käsitlemiseks. "Ka ülejäänud kitsaskohad peavad saama oma diskussiooni," ütles Saar.