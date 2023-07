Automaksu esialgne idee näeb ette ühekordset ja iga-aastast osa

Paari nädala eest tutvustati automaksu esialgseid piirjooni ametnike ja huvigruppide ümarlaual.

"See plaanitud automaks on plaanitud kahekomponendilisena. Üks on auto esmasel arvelevõtmisel ja teine iga-aastase tasuna. Arvelevõtmisel on ühtedel alustel ehk mingi protsent ostusummast. Iga-aastast maksu võib arvestada kuskil suurusjärku viis kuni 20 eurot kuus," rääkis riigikogu majanduskomisjoni liige, reformierakondlane Mario Kadastik.

"Eks ta sõltub autost. Kui võtta väike Smart ja suur Dodge Ram, siis on autodel päris suur vahe. Eks ta sõltub autode emissioonidest ja võimsusest, auto massist, vanusest – sellistest komponentidest saab seda kokku panna," selgitas ta.

Maksu alla läheksid kõik mootorsõidukid, välja arvatud raskeveokid, sõltumata sellest, kas masin sõidab või ei.

Autoomanike Liit on igasuguse automaksu vastu, täpsemalt öeldes – liidu sõnul on see maks juba Eestis olemas.

"Väga vale on öelda, et Eestis automaksu ei ole. Meil on kütuseaktsiis. Seda maksavad kõik autoomanikud, kui nad autoga sõidavad. See, kui palju nad maksavad, sõltub sellest, kui palju nad saastavad," ütles liidu juht Priit Tammeraid.

Muu hulgas autorenditeenust pakkuv ettevõte Bolt pigem toetab maksu kehtestamist, leides, et inimesed loobuksid nii rohkem isiklikust autost.

"Auto peamise liiklusvahendina tekitabki palju probleeme linnades. Me üldiselt toetame keskkonnasäästlike transpordiviiside arendamist ja näeme, et see on üks meede, mis aitab vaikselt nügida transporti autokesksest transpordist paremate alternatiivide keskseks," ütles Bolti valitsussuhete juht Henri Arras.

Rahandusministeerium ei soovinud teemat kommenteerida enne, kui ametlik visioon maksust valmis. Oma kommentaarist loobus ka automüüjate ja teenindajate esindusorganisatsioon AMTEL.