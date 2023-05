G7 leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale

USA, Suurbritannia ja Euroopa Liit (EL) on enne G7 tippkohtumist teatanud värsketest meetmetest Moskva kruvide kinnikeeramiseks, millega püütakse 15 kuud pärast Vene vägede Ukrainasse tungimist piirata Moskva peamisi tuluallikaid, aga samuti juurdepääsu sõjatööstuse jaoks vajalikele materjalidele.

"Me laiendame oma samme tagamaks, et meie jurisdiktsiooni all oleks piiratud kõigi Venemaa agressioonile hädavajalike kaupade eksport," ütlesid G7 liidrid Hiroshima tippkohtumise avalduses.

"Me jätame Venemaa tema sõjamasinat toetava G7 tehnoloogia, tööstusseadmete ja teenuste nälga," lubavad Suurbritannia, USA, Jaapan, Kanada, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Euroopa Liit.

Ühendus püüab ka leida meetmeid senistest sanktsioonidest möödamineku vältimiseks, milleks muu hulgas võetakse sihikule "materjali rindele transportivad" üksused.

USA ja teised G7 liikmed teatasid reede hommikul oma uutest meetmetest ja üks kõrge USA ametnik ütles, et umbes 70 üksust Venemaal ja teistes riikides kantakse Ühendriikides musta nimekirja. Ühtlasi kehtestatakse umbes 300 uut sanktsiooni füüsilistele ja juriidilistele isikutele, laevadele ja õhusõidukitele.

Suurbritannia avalikustas sanktsioonid Venemaa maavarasektori vastu, kehtestades impordikeelu vääriskividele ning vasele, alumiiniumile ja niklile.

Oluliseks osaks meetmetest on piirangud Venemaa teemandikaubandusele, mille väärtus küünib hinnanguliselt 4-5 miljardi dollarini aastas.

Ka G7 avalduses lubatakse piirata teemandikaubandust.

Üks suuremaid Vene teemantide hulgiostjaist Araabia Ühendemiraatide ja India kõrval on EL-i liige Belgia.

India peaministrit Narendra Modit oodatakse samuti nädalavahetusel G7 kõnelustele.