Martin Ehala: konservatiivseid inimesi ei saa koondada jäikade sõnumitega

Konservatiivsete väärtuste eest seisev hiljuti asutatud mõttekoda PESA edastas esmaspäeval riigikogule 59 avaliku elu tegelase allkirjaga avaliku kirja palvega abielu institutsiooni määratlus muutmata jätta, kui valitsus esitab sellise seadusmuudatuse eelnõu riigikogule vastuvõtmiseks. Kuidas sai alguse mõttekoda PESA? Kas tegemist on MTÜ-ga või Sihtasutusega?

See mõttekoda on veel täiesti mitteformaalne. Me ei ole jõudnud nii kaugele, et me oleks sellele mingi keha loonud juurde. See on praegu mõttekaaslaste ring. Ja see mõttekaaslaste ring tuli esimest korda kokku 28. aprillil.

Mingit rahastust seal veel taga ei ole?

Ei. Absoluutselt mingit rahastust ei ole.

Aga on plaanis tekitada kuidagi?

Meil on muidugi plaanis ikkagi mingisugune keha sellele luua. Millal me jõuame nii kaugele, seda me ei tea, sest praegu on nagunii hästi palju küsimusi õhus,

mida on vaja arutada. Olgu see sooneutraalne abielu või siis vihakõne seadus

või peretoetused või muud küsimused. Meil on lihtsalt nii palju tegemist sellega,

et mõelda sõnumeid, et mõelda, mismoodi nendesse asjadesse suhtuda, kuidas esitada. Me ei ole veel sisuliselt mingit paberitööd hakanud tegema.

Mõttekojast saaks siis MTÜ või sihtasutus nagu näiteks SAPTK (Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks) või SALK (Sihtasutus Liberaalne Kodanik)?

Jällegi. Selleks me peaksime koos istuma ja mõtlema, milline vorm sellele kõige parem on. Ma natukene olen vaadanud, mis vahe on sihtasutusel ja MTÜ-l ja tegelikult mul ei ole veel eelistust, et kumb ta peaks olema.

Mis plaanid teil veel selle mõttekojaga mõttes mõlguvad? Kas laiendada tegevust, korraldada mõni meeleavaldus?

Ei ole nii kaugele mõelnud, et meeleavaldust korraldada. Pigem on see ikkagi tõesti nagu mõttekoda. Inimesed, kes meil seal on, on väga head kirjutajad,

väga head mõtlejad ja nad oskavad argumenti kokku panna. Ja põhiline ongi, et otsida ja leida neid argumente püsiväärtuste edendamiseks, millega valimiste eelsel ajal ja valimiste järgsel ajal konservatiivsemad või rahvusmeelsemad erakonnad ei ole saanud hakkama. Neil ei ole väga head, tugevat sõnumit, mis tõmbaks inimesi kaasa. Kuigi ma näen, et seda potentsiaali on, lihtsalt on vaja

loovaid inimesi, kes suudavad need sõnumid sõnastada nii, et need ka inimesi kõnetaks.

Mille poolest erineks mõttekoda PESA näiteks SAPTK-ist?

Nagu nende nimi ütleb - Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks - nad on kitsama orientatsiooniga. Ma usun, et meie ampluaa või teemade ring, milles me soovime kaasa rääkida on lihtsalt laiem. Ja kui me vaatame konservatiivsuse ja liberaalsuse telge, siis ma arvan, et me oleme kuskil paremtsentristlikud, kuskil EKRE ja Isamaa vahel. SAPTK on minu hinnangul ikkagi väga fundamentaalselt konservatiivne ja seetõttu ma arvan, et sellistele sõnumitele on Eesti ühiskonnas ka vähem kandepinda. See, kus oleks võimalik konservatiivselt mõtlevaid inimesi koondada, on ikkagi selline pehmem sõnumivaldkond, mis ei ole väga jäik ja kivistunud.

Teie olite siis selle mõttekoja idee algataja?

Jah, mina olin küll see, kes kirjutas teistele sõpradele, et mis oleks, kui tuleks kokku ja hakkaks arutama selliseid asju ja sõnastama sõnumeid ja nii edasi.

Te plaanite päris aktiivselt selle asjaga tegelema hakata. Kas see võib tuua kaasa ka mingit rollikonflikti ohtu seoses Postimehe arvamustoimetuse juhiks olemisega?

Isegi kui ta ei too rollikonflikti, Postimees on end ju ka päises määratlenud Eesti keele ja kultuuri toetajana. Kui see tonaalsus on selles osas lähedane, siis väga suurt rollikonflikti ei ole, sest arvamustoimetuse juhatajana olen ma ikkagi kolm aastat kogu aeg arvamuslugusid kirjutanud. Nii et minu arvamus ja minu maailmavaateline hoiak on teada ja see ei ole takistanud mul juhatamast arvamustoimetust nii, et seal oleks kõik arvamused servast serva esindatud.

Aga kui mõttekojas läheb töö tihedaks, siis need kaks tööd võivad hakata teineteist segama. Nii et ma ei oska praegu päris täpselt öelda, kuidas seda konflikti lahendada ja millal. Aga võimalik, et see tuleb lahendada.

Ja millal see keha siis võiks tekkida mõttekojale taha?

Seda ma ei oska ennustada. Ega me poolt aastat võib-olla ei oota. Aga ega me järgmine nädal ka midagi veel ei otsusta.