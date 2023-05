ERR Donetski oblastis: Ukraina hoiab positsioone ka tänu Eesti antud relvadele

Donbassis on poolteist kuud olnud kasutuses näiteks Eestilt saadud FH-70 haubitsad.

"Kui me need Eestist saime, oli neist tehtud 40 aasta jooksul umbes 2000 lasku. Praegu oleme ühe kuuga teinud üle 1300 lasu. Etteheiteid pole, relv laseb täpselt sinna, kuhu sihitakse. Kõik sõltub sihturi meisterlikkusest ja arvestustäpsusest," rääkis Ukraina sõjaväelane Valeri.

"Ma õppisin nii saksa kui ka eesti bussooli (kompassi). Eesti bussooli abil ma seda relva suunangi. Samuti õpetan ma selle kasutamist teiste üksuste meestele. Kunagi õpetasin ma vanade nõukogude bussoolide kasutamist sõduritele ja ohvitseridele. Siis olin ma meie üksuses ainus spetsialist ja mul ei olnud valikut, tuli õpetada. Nüüd on vahepeal ikka vaja teistele nõu anda," selgitas Ukraina sõjaväelane Oleg.

Koos Olegiga käis Eestis väljaõpel ka Andrii. Selle aasta 24. veebruaril osales ta koos oma relvavendadega paraadil Vabaduse väljakul.

"Teie inimesed jätsid suurepärase mulje. Oli näha, et see on teie jaoks suur püha, et te teate, mida iseseisvus tähendab ja olete valmis selle eest võitlema. Ma soovin, et meil Ukrainas oleks samamoodi," ütles Andrii.

Praegu aga pole ukrainlastel paraadide jaoks aega ega tuju.

"Olukord on väga pingeline. Mõlemad pooled lasevad üksteise pihta, käivad suurtükiduellid. Me püüame nende suurtükke tabada, nemad püüavad tabada meie omi. Nad lasevad ka täpselt. Kui see poleks nii, siis oleksime ammu oma riigipiirini jõudnud. Vaenlast ei tohi alahinnata," tõdes Valeri.

Ühe sihtmärgi tabamiseks läheb suurtükiväelastel kaks kuni kümme mürsku, sõltudes distantsist ja ilmastikutingimustest.

"Laskemoona saame NATO partneritelt. Sellega probleeme pole. Laskemoona saame kogu aeg juurde. Aga kui palju, see on juba sõjasaladus," ütles Valeri.