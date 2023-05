Reinsalu ja Lukas lähevad Isamaa esimeheks kandideerima ilma vastasseisuta

"Me oleme tegelikult Isamaa jaoks mõlemad, kes tahab öelda raudvara, kes tahab öelda, et lihtsalt tuntud inimesed ja oleme palju panustanud. Ma tõstan esile enda kogemusi paljudel elualadel, ka väljaspool poliitikat ja ma arvan, et mu juhtimiskogemus on piisav, et erakonda viia edasi sellest punktist, kus me praegu oleme," ütles Tõnis Lukas, vastates küsimusele, miks peaks just temast saama Isamaa uus esimees.

Urmas Reinsalu kiitis Lukase tugevaid külgi. "Ma arvan, et see, mida Tõnisel õnnestus läbi suruda, kui me mäletame eelmise aasta koalitsiooniläbirääkimisi, siis see on Eesti jaoks strateegilise tähtsusega otsus, et me suutsime teha eestikeelsele haridusele ülemineku. Ja Tõnisel on rida väga tugevaid tahke, sealhulgas ka see kahekõne võime Eesti kultuurirahvaga ja hariduse avalikkusega. See on väga oluline väärtus," ütles Reinsalu.

"Kui mina peaksin osutuma valituks, on Tõnisel väga oluline ja keskne roll minu tiimis. Ja ma olen ka Tõnisele öelnud, et kui valijad 10. juunil eelistavad Tõnist, siis ma aitan teda nii, kuidas oskan," lisas Reinsalu.

Lukase sõnul oleks Reinsalu sel juhul suureks toeks. "Urmase tugevused praeguses kaitse- ja välispoliitilises olukorras on tegelikult ammendamatud. See energia, millega ta Ukraina suunal on tegutsenud, on täiesti muljet avaldav. Me mõlemad sobime Isamaa juhiks," lausus Lukas.

Erakonda on vaja juurde noori inimesi

Rääkides siiski ka enda tugevustest, ütles Reinsalu, et ta on võimeline selleks, et tõmmata erakonna juurde neid, kes on varem Isamaa liikmed olnud ja mõne pereheitmise korras erakonnast lahkunud või neid, kes ei ole varem üldse poliitikas olnud. "Inimesi peab inspireerima, inimestel peab olema huvitav ja neil peab olema ka usutav eduelamus," ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul on erakonna poliitika realiseerimises vaja muutusi. "Minu sõnum on selge – jah, me vajame muutusi. Me vajame muutusi selleks, et erakond oleks mõjusam oma poliitikat realiseerima. Sest praegu, kui Isamaad ei ole valitsuses, me näeme, milline tohuvabohu on lahti läinud. Kui me räägime Eesti rahvusriigi kestmisest, siis Isamaa poliitikale ei ole alternatiivi," ütles Reinsalu.

Tõnis Lukase sõnul peavad praegusel ohtlikul ajal olema isamaalised inimesed riigi tüüri juures.

"Nüüd me peame pakkuma mitte ainult konkreetseid sihte, nagu kaitsepoliitika, välispoliitika ja rahvastikupoliitika. Mis majandusest, mis koolivõrgust, mis arstiabist saame me rääkida, kui meil ei ole inimesi, kui meil ei ole rahvast. Rahvastikupoliitika on meie tuum ja tegelikult ka kogu ühiskonnale kõige vajalikum asi. Aga sinna juurde me rõhutame just noortele suunatud poliitikaid. Samuti rahulik ja tasakaalus keskkonnapoliitika, see on ka, millega me kindlasti laiendame, võib-olla ka tervishoius ja sotsiaalpoliitikas saab rohkem kaasa rääkida," rääkis Lukas.

"Nii et need poliitikad on meil olemas, aga me näitame nüüd rohkem nägusid, rohkem inimesi. Tõmbame neid, kes on pettunud teistes, uuesti enda juurde tagasi. Ja kindlasti tuleb erakonna nägude valikusse, debattidesse rohkem inimesi. See värskus on erakonna liikmete seas juba olemas," lisas Lukas.

Mida teha teisiti kui Seeder?

Küsimusele, mida peaks Isamaa tegema teistmoodi kui senine juht Helir-Valdor Seeder, vastas Reinsalu, et Isamaa peab opositsioonierakonnana välja pakkuma positiivse poliitilise alternatiivi Eesti ühiskonnale. Ta märkis, et Isamaas on rida teemasid, millega tuleks tegeleda, et erakonna ambitsiooni ja positsiooni tõsta.

"See valimiskampaania peabki olema see koht, kus me saame tagasisidet erakonna seest ja nõudlikku ning intelligentset tagasisidet Eesti ühiskonnast, et milline muutuste pakett oleks mõistlik," ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul peaks Isamaa uus esimees tegema erakonnale auditi. "Teha audit organisatsiooni toimimise mõttes ja anda eraldi raport," ütles ta.

Lukas vastas, et on koos Reinsalu ja Seedriga Isamaad kollektiivselt juhtinud, aga parandada annaks liikmete haldust.

"Meil on nimekiri täis tublisid inimesi ja neile tuleb anda võimalus eneseteostuseks just läbi Isamaa. Ja see tähendab halduslikku aktiivsust. Minul kui ka palju muid asutusi juhtinud inimesel on see oskus ja soov korraldada neid asju, siin saab juurde anda," lausus Lukas.

Lukase sõnul peaks Isamaa ka hariduspoliitikas veelgi tugevamalt kaasa rääkima. "Meil kindlasti on siin usaldusväärsus ja tõsiseltvõetavus olemas ja sellega me kõnetame ka noori. Kindlasti on mul ka pedagoogina oskus näha noorte huvisid ja olla atraktiivsem, tõmmata noori erakonnale juurde," rääkis Lukas.

Kolmandana tõi Lukas välja, et Isamaa on siiski ka ettevõtlusele ja majandusbaasile keskenduv erakond.

Urmas Reinsalu ütles, et vitaalne debatt on elusa ja areneva organisatsiooni tunnus, aga kui tulemus erakonna jaoks ei ole olnud selline, mida erakond on lootnud, siis on vaja muutusi. "Selge on see, et muutust on vaja ja see on lähtekoht organisatsioonis. Me peame leidma veenvust ja jõudu," sõnas Reinsalu.

Kuidas kõnetada noort, kes ei jaga Isamaa väärtusi?

Vastates küsimusele, kuidas kõnetada noort inimest, kes ei soovi saada lapsi ja on ehk Isamaaga erineval seisukohal ka samasooliste abielu küsimuses, ütles Reinsalu, et eluterve konservatiivne erakond ei peaks olema inimesele valikuid peale suruv. "Lasterikkus ja perekond on ikkagi armastuse asi ja see on hea tunde asi. Seda kindlasti ei saa võtta, et me surume inimestele neid valikuid peale," sõnas Reinsalu.

Samas märkis Reinsalu, et näiteks samasooliste abielu küsimuses Isamaa ei müü põrsast kotis. "Meie seisukoht on, et me ei toeta samasooliste abielu. Kas kedagi visatakse erakonnast välja parlamendihääletuse eest. Ei. Isamaa meeskonnas sellist küsimust ei ole. Aga ma olen kindel, et meie parlamendiliikmed hääletavad lihtsalt teadmisest sellest seisukohast ja küllap toetavad selle eelnõu tagasi lükkamist," sõnas Reinsalu.

Reinsalu ütles ka, et ei ole nõus käsitlusega, et ühiskond on muutunud liberaalsemaks.

Lukas lisas, et Isamaa peab olema toeks noortele perekondadele. "Ainuke lahendus ei saa olla elukestev hedonism, vaid kõik me kasvame. Ka nemad kasvavad sellest faasist üle ja lõpuks lastega perekonnad on Eesti tulevik. Aga individuaalsed valikud teeb iga inimene ise, me ei pressi seda peale," lausus Lukas.