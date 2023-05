Lea Danilson-Järg kandideerib Isamaa esimeheks

"Otsustasin kandideerida esimeheks, sest Isamaa erakond vajab värskendust nii sisu, kuvandi kui juhtimise osas. Poliitika sisus tuleb põhitähelepanu suunata Eesti majanduse edendamisele nii lühi- kui ka pikaajalises vaates. Meie inimeste ja riigi hea käekäik sõltub ennekõike stabiilsest majanduskasvust, kuid Eesti majandusel läheb praegu halvasti ka teiste sarnases olukorras riikidega võrreldes," teatas Danilson-Järg.

Danilson-Järgi sõnul vajab muutmist ka Isamaa kuvand.

"Isamaa on alati seisnud püsiväärtuste eest, kuid olnud samas avatud innovatsioonile ja üldist kasu toovatele uuendustele. Kahjuks ei ole erakonna tänane kuvand vastavuses tegeliku sisuga ning olukord vajab muutmist. Peame end selgemalt positsioneerima Eesti poliitmaastikul ning kõnetama senisest laiemat valijaskonda," rääkis Danilson-Järg.

Danilson-Järgi sõnul tuleb värskendada ka erakonna juhtimist.

"Erakonna toetuse kasvu eelduseks on kindlasti ka tõhusam juhtimine. Tuleb tagada, et igaüks teab, mis on tema roll ja perspektiiv erakonnas. Vaja on suuremat kaasamist, suhtlemist liikmetega ning eestseisuse rolli tugevdamist. Isamaal on palju nimekaid tegijaid, aga kui tahame, et erakond oleks jätkusuutlik, on vaja noorenduskuuri. Selleks tuleb luua atraktiivne õhkkond ja pakkuda uutele tulijatele võimalusi. Ei tohi jääda mugavustsooni," rääkis Danilson-Järg.

Ta lisas, et Isamaa vajab uueks tõusuks rohkem energiat ja elurõõmu ning just seda soovib Danilson-Järg erakonna juhtimisse tuua.

Danilson-Järg oli 18. juuli 2022 kuni 17. aprill 2023 justiitsminister. Ta kandideeris riigikogu valimistel Tallinna kolmandas ehk Mustamäe ja Nõmme linnaosas Raivo Tamme järel teise numbrina. Ta sai vaid 409 häält ning ei osutunud valituks.

Isamaa praegune esimees Helir-Valdor Seeder teatas 15. mail erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et 10. juunil toimuval Isamaa suurkogul ta esimeheks tagasi ei kandideeri. Kandidaate Isamaa esimehe kohale saab esitada 25. maini. Varasemalt on oma kandideerimisest teatanud riigikogu liikmed Tõnis Lukas ja Urmas Reinsalu.