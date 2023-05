Ehitusfirmade hinnangul võib riigihangete korra muutmine hindu tõsta

Peaaegu 90 protsendil riigihangetest otsustab praegu see, kes pakub soodsaimat hinda. Rahandusministeeriumi plaan muudaks valiku keerulisemaks. Hinnata tuleks ka seda, kui keskkonnahoidlikud, sotsiaalselt vastutustundlikud ja innovaatilised on pakkumised.

"Riik saaks nii hinnalt kui ka kvaliteedilt parima asja. Seejuures võimalusel eelistades selliseid tooteid või teenuseid, millel on ka positiivne mõju keskkonnahoiule, innovatsioonile või sotsiaalvaldkonnale. Ehk see on ainult võimalus hankijatele," rääkis rahandusministeeriumi riigihangete osakonna juhataja Kristel Mesilane.

"Me suuname turgu sinnapoole, et läbi riigihangete me saaksime ka neid valdkondi paremaks ehk kiirendada meie rohe- ja sotsiaalpööret. Kui hankija seab hankesse näiteks tingimused, mis annab täiendavaid hindamiskriteeriumeid pakkumusele pakkujale, kes kaasab hankes näiteks vähenenud töövõimega isikuid, siis ta saab selle võrra rohkem hindamispunkte," selgitas Mesilane.

Merko Eesti juht Ivo Volkov ütles, et ehitusettevõtted on väärtustingimuste lisandumisega üldiselt nõus.

"Kindlasti see muudab hanketingimusi ja kui lugeda neid taustajutte, mis täna ilmunud on, ma arvan, et see on isegi hea. Eks alati saatan peitub detailides, aga et olemuslikult vaadatakse ka midagi muud kui ainult odavaim hind, on kindlasti mõistlik," kommenteeris ta.

Kui hangetel tuleb tingimusi juurde, muudab see hanked kallimaks ja osalejatele selle läbimise sõela tihedamaks.

"Eks see sõltub jälle, millised ja kuidas need tingimused ette seatakse. See on asi, temaatika, mis tahab läbirääkimist saada seadusandjate, ministeeriumiga. Loodame, et ettevõtjad ja osapooled kaasatakse tingimuste läbirääkimistesse, et siis saaks lõpuks hea asja kokku," ütles Volkov.

Transpordiamet kui üks suuremaid riigihangete korraldajad arvestab juba praegu teede korrashoius keskkonnaga. Näiteks hangetel saab rohkem punkte see osaleja, kelle teetööde autopark on keskkonnasõbralikum.

"Meie planeerime koostöös Eesti Taristuehituse Liiduga järgmise kolme aasta jooksul läbi viia piloothankeid, mis näevad ette, et tuleb kasutada selliseid masinaid, mis jätavad vähem CO2 jalajälge," selgitas transpordiameti teehoiuteenistuse direktori kohusetäitja Viktor Kisseljov.

Ministeerium ootab tagasidet oma ettepanekutele maikuu jooksul. Kui valitsus kavandi heaks kiidab, asutakse eesmärgi rakendust välja töötama.