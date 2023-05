USA minister: F-16 lennukid jõuavad Ukrainasse alles mitme kuu pärast

USA õhuväe minister Frank Kendall ütles ajakirjanikele, et USA päritolu F-16 hävituslennukid jõuavad Ukrainasse parimal juhul alles mitme kuu pärast. Samas ei ole ükski riik veel kindlalt öelnud, et nad selliseid lennukeid saadavad, kuna siiani on antud kinnitusi vaid pilootide väljaõppe kohta.

Ameerika Ühendriikide õhuväe minister Frank Kendall ütles ajakirjanikele, et parimal juhul jõuavad USA päritolu F-16 hävituslennukid Ukrainasse mitme kuu pärast, vahendas CNN. Kendall rõhutas lisaks, et Ukraina jääb iseseisvaks riigiks. Seetõttu vajab Ukraina erinevaid sõjalisi võimeid enda vajaduste katmiseks. Sellest tulenevakt on tarvis mõelda, millised Ukraina relvajõud võiksid edaspidi välja näha ja mis võiks nende relvastusse kuuluda.

USA valitsus ei ole avaldanud paljud detaile, et kuidas kavatsetakse relvastada Ukraina õhuvägi USA päritolu lennukite või teiste neljanda põlvkonna hävituslennukitega. USA president Joe Biden kinnitas reedel, et USA toetab Ukraina pilootide väljaõpet.

Politico samas tõi esile, et siiani on võimalikud F-16 hävituslennukite annetajariigid lubanud aidata vaid Ukraina pilootide väljaõppega, kuid pole avalikult andnud täiendavaid lubadusi, sh lennukite andmise kohta. Nendeks on Politico kohaselt Madalmaad, Belgia ja Taani. Belgia on lausa otse öelnud, et neil ei ole invantaris üleliigseid F-16 lennukeid.

Lennukitega seotud otsuste aeglus tuleneb nii poliitilistest kui ka tehnilistest kaalutlustest. Vähestel riikidel on F-16 lennukeid enda inventaris üle ning sellised moodsad masinad vajavad märgataval määral väljaõpet ja logistilist tuge. Lisaks peab USA kiitma heaks USA päritolu F-16 lennukite ekspordi kui kolmandad riigid soovivad neid Ukrainale anda

Üks USA õhuväe ametisik kinnitas CNN-le, et tavapärastes oludes õpetab USA uue piloodi välja rohkem kui kahe aastaga. Isegi veidi aega F-16 lennukiga mitte lennanud piloodi oskuste värskendamise kursus võib kesta kuni viis kuud. Eraldiseisvalt ütles Saksa kantsleri Olaf Scholzi nõunik esmaspäeval, et Berliin ja Washington on kõnelustes Ukraina pilootide väljaõppe korraldamise teemal, kuid olenevalt pilootide eelnevast lennukogemusest võib see väljaõpe kesta kas mitu kuud või lausa aastaid.

Kuigi Saksamaa ise ei kasutada F-16 lennukeid enda õhuväe koosseisus on Saksa riigi pinnal Spangdahlemi ja Ramsteini õhubaasid, kus paiknevad USA F-16 hävituslennukid. Seega saaks Saksamaal läbi viia F-16 pilootide väljaõpet.

Ukraina kaitseministri Oleksi Reznikovi nõunik Juri Sak ütles Politicole, et parimas positsioonis esimesena Ukrainale lennukite andmiseks on Madalmaad. Hollandi õhuväe käsutuses on praegu 24 F-16 hävituslennukit, mis on kuni 2024. aasta keskpaigani kasutuses. Samas on Madalmaadel veel 18 F-16 lennukite, mis ei ole aktiivselt kasutuses ning mis oli kavas maha müüa ühele eraettevõttele. See müügileping aga tühistati.

Kõige enam F-16 lennukeid on Ameerika Ühendriikidel, kuid USA õhuväe minister Frank Kendall ütles võimaliku lennukite tarne kohta ajakirjanikele: "Ma ei tea. Ma arvan, et võimalusi on palju".

USA rõhutas varem avalikult mitmeid kuid, et hävituslennukite Ukrainale andmine ei ole prioriteetne ning lennukite Ukrainale andmine kulutaks raha, mida muidu saaks teiste relvasüsteemide saatmiseks kasutada.