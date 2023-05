Saks: Ukraina paistab rünnaku eelduste loomisel edukas

"Ukraina on keskendunud informatsiooniliste eelduste loomiseks, millega nad on väga hästi hakkama saanud – Vene pool on omaks võtnud, et pealetung tuleb. Juba pikemat aega räägitakse sellest, kust kohast see tuleb ja üritatakse seda ära arvata," kommenteeris Saks Vikerraadio saates "Uudis+".

Lisaks infosõjale on Ukraina aga vaatamata sellele, et tal puudub tugev lennuvägi, üritanud hävitada Himarsite ja teiste läänelt saadud rakettidega Venemaa logistikat, vaatlusseadmeid, õhukaitset ja suurtükisüsteeme.

"Venemaa kaotuste numbrid selles osas on tõusnud ja seda just viimastel nädalatel. Ma võtaks väita, et eelduste loomine Ukraina jaoks kulgeb vähemalt õiges suunas. Ma ei tea, kuidas nad seda täpselt planeerinud on, seda nad kellelegi ei ütle, aga näha on, et nad intensiivistavad oma ettevalmistusi," rääkis Saks.

Kuna selliseid lööke juba antakse, siis mõnes mõttes võib öelda, et pealetung juba käib lisas ekspert.

Küsimusele, mis oleksid märgi, mis näitavad pealetungi algust, tõi Saks esile Venemaa tagalas ja rindeäärsetes piirkondades toimuvad plahvatused, mille on põhjustanud Ukraina suurtüki- ja raketituli ning eeldatavalt suurenev õhurünnakute arv.

"Ja teine asi, mida me võib-olla nüüd juba täna võime ka öelda, mida me näeme, on siis nagu sellised Venemaa tähelepanu hajutavad operatsioonid nagu see, mis toimub Venemaa territooriumil Belgorodi oblastis," lisas Saks, kelle sõnul oli see üks koht, mida peeti võimalikuks Ukraina rünnakusuunaks.

"See on niisugune moment Venemaa juhtkonna jaoks, kus nad peavad väga jõuliselt reageerima. Ukraina jaoks oleks kindlasti ideaalne see, kui Venemaa hakkab oma vägesid liigutama ühest piirkonnast teise, et katsuda reageerida mingile Ukraina initsiatiivile ja sellisel moel lähebki ju initsiatiiv Ukraina kätte üle," tõdes Saks.

Ekspert tõdes ka, et Ukraina edu tagaks just võime Vene vägesid üllatada okupeeritud territooriumite vabastamisel.

"Vene väed paiknevad ebaühtlaselt, nad ei suuda kogu piirkonda ühtemoodi tõhusalt kaitsta. Kahtlemata on teatud sõjalised loogikad, kuidas sõjalisi operatsiooni planeeritakse, et kus rünnak oleks kõige kohasem. Aga Ukraina on siiamaale näidanud, et nad on suutnud venelastest üle olla just üllatusmomendiga. Tõelist edu saavutaksidki ukrainlased siis, kui nad suudavad üllatada millegagi, mille peale keegi eriti tulnud ei ole," rääkis Saks.

Saks ütles ka, et Ukraina huvi ei ole kindlasti see, et sõda venima jääks ning samuti ei ole tal ressursse selle väga kaua pidamiseks. "Ega neil väga palju kergemaks ka ei lähe, kui nad lihtsalt Vene vägesid kurnavad," märkis ta.

"Ikkagi peab mingil hetkel tegema selle otsustava sammu, et tekiks uus olukord ja praegu on põhjust eeldada, et Ukraina väed suudavad põhjustada Vene vägedele tõsise kaotuse, millega tekib neil võib-olla soodsam moment seda sõda ka kuidagimoodi lõpetada. Ilma initsiatiivi võtmata ja aktiivset rolli võtmata ei ole võimalik Ukrainal sõjast niimoodi väljuda, et see tema riiki edaspidi ei kahjusta," tõdes Saks.

Kui Venemaa kaotab võimekuse edaspidi Ukrainat rünnata lähimal ajal siis on Ukraina oma eesmärgid saavutanud, rõhutas ekspert.

Saks rääkis ka lääne positsioonist sõjas ning Bahmuti lahingute tähtsusest.