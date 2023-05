Rebo hinnangul on Belgorodi operatsioon seotud Ukraina vastupealetungiga

Sadakond Ukraina ridades sõdivat vene vabatahtlikku Vene vabatahtlike korpusest ja Venemaa Vabaduse leegionist tungis esmaspäeval Belgorodi oblastisse ja hõivas piiripunkti. Üksus tungis edasi Glotovo ja Gaivoroni asulasse.

Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Belgorodi operatsioon on loogiline, sest Belgorodi territooriumilt on Ukraina pihta tulistatud ja sealt on üle rindejoone tulnud diversandid. Lisaks on rünnak tema sõnul seotud oodatava Ukraina vastupealetungiga.

"Ootusega, et ukrainlased lähevad kohe vasturünnakule, luues vastaspoolele uutel rindelõikudel probleeme, sealhulgas Belgorodi, tekitab Ukraina teema, kus venelastel on üha keerulisem koguda reserve ja neid reserve mõistlikult kasutada," kommenteeris Rebo

Eesmärk pole kindlasti ala vallutamine, vaid vastase pinges hoidmine rinde erinevates lõikudes ja vastupanuvõime kontroll. Tähelepanuväärne on seegi, et rünnak toimus samal ajal, kui Venemaa teatas Bahmuti vallutamisest ja rünnakus osalesid venelased.

"Kui seal suudetaks hankida luureinformatsiooni ja saada, mis sealt suunalt on oodata vastaspoolelt, või viia läbi diversiooniakte, mis kulutavad vastase ressursse – kõik need panustavad jälle Ukraina võitu," ütles Rebo.

"Üks oluline aspekt on seegi, et väidetavalt on Belgorodi oblasti rünnakutes osalenud ka Venemaa kodanikud. Kas nüüd siis Venemaal tekib ka mingi Vlassovi armee sarnane moodustis, seda me ei tea," rääkis kaitseekspert Kalev Stoicescu.

Venemaa kaitseministeerium avalikustas droonivideo tõestamaks, et sissetungijad on nüüdseks purustatud ja Ukraina poolele tagasi surutud.