ERR Lätis: meediaskandaal paneb asjatundjad sõnavabaduse pärast muretsema

Kõige lätimeelsem külaline seekord saates "Kes teile maksab?" just polnud. Seimi liikme ja partei Stabiilsuse Eest! juhi Aleksejs Roslikovsiga räägiti ka näiteks sellest, kas Ukrainas toimuv on sõda või Venemaa erioperatsioon. Üheks peateemaks kujunes aga, mis ootab neid Venemaa kodanikke, kes keeleeksamit ära ei tee ja kelle elamisluba seetõttu ei pikendata.

Elektroonilise meedia nõukogu meelest oli sõna "deporteerima" kasutamine vale, tulnuks rääkida väljasaatmisest ja TV Net on 8500 eurot trahvi väärt seetõttu, et saatejuht Roslikovsi ei parandanud, vaid kasutas ka ise seda mõistet.

"Praegu toetada parteid, kelle kandidaat korraldab taasiseseisvunud Läti ajaloos esimest deportatsioonilainet? Tänan, ei!" ütles Roslikovs TV Neti saates "Kes teile maksab?".

"Mu meelest on veider ja vastuvõetamatu, et meie peame meediaorganisatsioonina – mis sest, et kommertsmeedia, mitte avalik-õiguslik – meediajärelevalvele selgitama, mida tähendab sõnavabadus ja meedia sõltumatus. Mu meelest on see täiesti kohatu. Küsimus ajakirjaniku võimalike vigade või mitte nii põhjalike selgituste kohta on eetikaküsimus, mitte trahvidega reguleeritav valdkond," kommenteeris TV Net Grupi peatoimetaja Toms Ostrovskis.

Läti elektroonilise meedia nõukogu liikmetega "Aktuaalsel kaameral" kolmapäeval ühendust saada ei õnnestunud, kuid selle juht Ivars Abolins kirjutas juba teisipäeva õhtul sotsiaalmeedias, et tema meelest pole tegu ühe sõna keelamise või tõlgendamisega ja soovitas põhjalikult lugeda nõukogu otsust, miks sellisele trahvijäreldusele jõuti.

Mitu meediaeksperti ja politoloogi leiavad, et 30 lehekülge otsuse selgitust keerleb sõna "deporteerimine" ümber. Asjatundjad peavad toimuvat jõhkraks sõnavabaduse piiramiseks.

Läti parlamendis on püütud Ukrainas käiva sõja ajal mitme otsusega Lätit lätilikumaks pöörata.

"Tervikuna leian, et Venemaa kodanikke puudutav otsus oli meie parlamendi poolt läbi mõtlemata, eriti valimiste eel. Eesmärk oli ju tugevdada Läti ühiskonda, kuid samas jäeti arvestamata mõju meie venekeelsete inimeste kogukonnale," sõnas uuringufirma Providus juht Iveta Kažoka.

TV Net kaebab trahviotsuse kohtusse, sest kui ta seda ei teeks, tekiks teiste meediaväljaannete jaoks halb pretsedent.