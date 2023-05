Sõja 456. päev: Prigožin: Wagneri võitlejad alustasid Bahmutist lahkumist

Oluline neljapäeval, 25. mail kell 22.54:

Milley: Venemaa ei saavuta Ukrainas sõjalist võitu

Venemaa ei saavuta Ukrainas sõjalist võitu, ütles neljapäeval USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley, hoiatades samas, et tõenäoliselt ei õnnestu ka Kiievil kõiki Vene vägesid lähiajal riigi territooriumilt välja suruda.

Tema kommentaarid rõhutasid prognoose, et sõda Ukrainas venib, kumbki pool ei ole selgelt võitmas ja praegu läbirääkimisi ei peeta.

"Seda sõda Venemaa sõjaliselt ei võida. See lihtsalt on nii," ütles Milley ajakirjanikele pärast kümnete Ukrainat toetavate riikide virtuaalse kohtumise lõppu.

Venemaa esialgsed strateegilised eesmärgid, sealhulgas valitsuse kukutamine Kiievis, "ei ole sõjaliselt saavutatavad", ütles Milley.

Samal ajal on Ukrainas sadu tuhandeid Vene sõdureid, mistõttu on Kiievi eesmärk kogu oma territoorium tagasi vallutada lähiajal ebatõenäoline, ütles ta.

"See tähendab, et võitlus jätkub, see saab olema verine, see saab olema raske. Ja ühel hetkel peavad mõlemad pooled kas läbirääkimisi kokkuleppe üle või jõuavad sõjalise lõpptulemuseni."

Austin: F-16 lennukite väljaõpet ukrainlastele juhivad Taani ja Holland

Ameerika Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin teatas, et Ukraina pilootide F-16 väljaõpet veavad eest Taani ja Madalmaad. Pilootide väljaõppesse on lubanud panustada ka Norra, Belgia, Portugal ja Poola, vahendas Evropeiska Pravda

Austin samas rõhutas, et F-16 lennukid ei ole mingisugune imerelv.

Üks Ukraina meredroon siiski tabas Vene luurelaeva Ivan Khurs

Allikas relvajõududes kinnitas Ukrainska Pravdale, et üks Ukraina mereründedroon siiski tabas Vene luurelaeva nimega Ivan Khurs. Allika sõnul on sotsiaalmeedias leviv klipp droonirünnakust autentne ning laev sai rünnakus kahjustada, kuigi ei uppunud. Venemaa teatas varem, et hävitas kõik kolm laeva rünnanud meredrooni.

Rootsi lubab õpetada Ukraina pilootidele lendamist Gripenitega

Rootsi valitsus otsustas, et õpetab Ukraina palvel nende pilootidele Rootsi päritolu Gripen hävituslennukitega lendamist. Rootsi kaitseministri sõnul Gripeneid ise Rootsi Ukrainale anda ei kavatse. Lähemalt ERR-i uudistes.

Ukraina väitel tulistas üks nende rahvuskaartlane alla Vene Su-25 ründelennuki

Ukraina rahvuskaardi teatel tulistas üks nende võitleja alla Vene Su-25 ründelennuki.

Gladkov: Belgorodi oblastis tulistati droon alla

Vene Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul tulistas Vene õhutõrje neljapäeval Belgorodis alla ühe drooni, mis oli teel Belgorodi linna.

Soome annab Ukrainale 109 miljoni euro eest varustust

Soome saadab Ukrainale sõjalist varustust juurde.

Soome valitsuse teatel sisaldab uus pakett õhutõrjerelvi ja laskemoona kokku 109 miljoni euro eest.

Valitsus lisas, et abi ohutu tarne nimel ei saa paketi täpsema sisu või selle ajakava kohta detailsemat infot jagada.

Ukraina vabastas Vene sõjavangist 106 sõdurit ja piirivalvurit

Ukraina sõjaväeluure teatas, et neljapäeval päästeti Vene sõjavangistusest 106 Ukraina sõdurit, territoriaalkaitse võitlejat ja piirivalvurit. Lisaks sai Ukraina enda kätte kolme hukkunu säilmed, kellest kaks olid välismaalased.

Ukraina presidendi kantselei ülema Andri Jermaki sõnul võitlesid vangi langenud sõdurit ja piirivalvurid Bahmuti eest ning igaüks neist on Ukraina riigi jaoks kangelane.

Another exchange of prisoners of war took place at the front. 106 Ukrainians returned home.https://t.co/p9OpbWr0SKhttps://t.co/hURu2lCtUL pic.twitter.com/C2tX7aUgXx — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) May 25, 2023

Prigožin väitis, et Wagneri võitlejad alustasid Bahmutist lahkumist

Venemaa palgasõdurite grupeeringu Wagner juht Jevgeni Prigožin väitis neljapäeval, et tema võitlejad alustasid Ukraina idaosas Bahmutis oma positsioonide üleandmist Vene relvajõudude üksustele.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas, et Venemaa asendas Bahmuti äärelinnas paiknevad Wagneri võitlejad Venemaa regulaararmeesse kuuluvate sõduritega. Maljari sõnul on siiski linnas endiselt liikvel ka Wagneri võitlejaid.

Prigožin väitis kolmapäeval, et Wagner kaotas Bahmutis 20 000 võitlejat. Prigožin kritiseeris samuti teravalt Venemaa juhtkonda ja väitis, et kui Vene eliit ei hakka tõsiselt Ukraina vastu sõda pidama, siis ootab riiki ees samasugune revolutsiooniline olukord nagu 1917. aastal.

Maljar: Wagneri üksused on Bahmutis asendumas Vene regulaarvägedega

Ukraina asekaitseministri Hanna Maljari sõnul on Bahmuti eeslinnades Wagneri võitlejaid hakanud asendama Vene regulaarväed. Samas püsivad Maljari sõnul Wagneri üksused Bahmuti linna territooriumil.

Hanna Maljari sõnul püsivad Ukraina üksused veel Bahmuti linna edelaosa ääres. Vene väed püüavad Maljari väitel takistada suurtükitulega Ukraina vägede edenemist Bahmutist põhja ja lõuna pool. Nendesse rindelõikudesse toovad Vene üksused Maljari sõnul juurde täiendavaid reserve.

Podoljak: Ukraina on juba mitmendat päeva vastupealetungil

Ukraina presidendikantselei ülema nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul algas Ukraina relvajõudude vastupealetung juba paari päeva eest, vahendas Itaalia ringhäälingukorporatsiooni Rai veebileht neljapäeva hommikul.

"Vastupealetung on kestnud juba mitu päeva, 1500 km pikkusel rindel käib pingeline sõda, tegevus on juba alanud," ütles Podoljak usutluses Itaalia telekanalile Tg1.

Samas rõhutas ta, et Ukraina ei taha anda lööke Vene ala pihta.

"Kasutame relvi, mille te meile andsite, et hävitada Venemaa positsioone Moskva okupeeritud aladel, sealhulgas Donbassis ja Krimmis. Täna on meil pikamaa raketid Storm Shadow, Leopardid, raketitõrjesüsteemid, mille Prantsusmaa ja Itaalia meile kinkisid. F-16-d võimaldavad meil lõpuks õhuruumi sulgeda," ütles Podoljak.

Podoljak märkis, et "kui need relvad oleks Ukrainal olnud aasta tagasi, oleks sõda praeguseks lõppenud".

Podoljak kommenteeris hiljem vastupealetungi ka sotsiaalmeedias. "See pole üksik üritus, mis algab kindlal kellaajal punase lindi läbilõikamisega. Need on kümned erinevad tegevused Vene okupatsioonivägede hävitamiseks, mis on toimunud, toimuvad täna ja jätkuvad ka homme. Vastupealetung on ka vaenlase logistika hävitamine," kirjutas Podoljak.

Once again about the #counteroffensive. Without further questions.



1. This is not a "single event" that will begin at a specific hour of a specific day with a solemn cutting of the red ribbon.

2. These are dozens of different actions to destroy the #Russian occupation forces in… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 25, 2023

Venemaa korraldas taas Ukraina pihta droonirünnaku

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva taas Ukraina linnade pihta droonirünnaku. Ukraina võimud teatasid neljapäeva varahommikul, et õhutõrje tulistas alla kõik Kiievit rünnanud Iraani päritolu droonid.

Ukraina pealinnas Kiievis käivitusid varem õhuhäiresireenid. Võimud teatasid, et pealinna äärealadel töötab õhutõrje. Õhuhäiresireene oli varahommikul kuulda veel ka teistes piirkondades, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina õhujõudude teatel saatis Venemaa Ukraina vastu 36 Iraanis toodetud drooni, vahendas The Kyiv Independent.

Šoigu: lääs peab Venemaa ja Valgevene vastu väljakuulutamata sõda

Lääneriigid on Venemaa ja Valgevene vastu alustanud väljakuulutamata sõda, ütles Vene kaitseminister Sergei Šoigu.

"Täna seisame ühiselt vastu kollektiivsele läänele, mis peab meie riikide vastu sisuliselt väljakuulutamata sõda," ütles Šoigu neljapäeval toimunud kohtumisel oma Valgevene kolleegi Viktor Hreniniga.

Tema sõnul on "NATO sõjaline tegevus omandanud kõige agressiivsema suuna".

Šoigu väitel on allianss rakendanud meetmete komplekti oma liikmesriikide ühendrelvajõudude lahinguvalmiduse tõstmiseks Ida-Euroopas. "Võetakse kasutusele täiendavaid väekontingente ja sõjalist infrastruktuuri, Vene-Valgevene liitriigi piiride lähistel aktiviseeritakse lahingulise väljaõppe ja luuretegevust," lisas Šoigu.

Zelenski pöördus iraanlaste poole kurjuse riigi toetamisega seoses

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi kolmapäeval pöördumise iraanlaste poole ja küsis, et miks nad on Venemaa terrori kaasosalised ja kurjuse riigi poolel, vahendas BNS.

"Rääkides ühest Venemaa terrorirelvast ehk Iraani droonidest, siis tänase seisuga on Ukraina sõdurid alla tulistanud ligi 900 sellist drooni. Kokkuvõttes on Ukraina vastu kasutatud umbes 1160 Iraanis toodetud drooni. Me tulistame enamuse neist alla. Ja me otsime pidevalt tööriistu, et allatulistatud Iraani droonide arv oleks täielik," ütles Zelenski.

"Arvestades, et selliseid rünnakuid toimub pidevalt, siis pöördun otse Iraani rahva poole. Ühiskonna, juhtide, iga Iraani perekonna ja nende inimeste poole, kes suudavad mõjutada Iraani valitsuse otsuseid. Lihtne küsimus on, et miks te peaksite olema Vene terrori kaasosalised? Miks te olete kurja riigi poolel? Maailm näeb, mis toimub. Ja te kõik näete seda ka ise Iraanis. Kurjuse toetamist on võimatu eitada," lisas Zelenski.

President märkis, et kuigi ukrainlased on õppinud alla tulistama enamiku Iraani droonidest, siis tabamusi siiski on.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLEG PETRASYUK

Leht: USA luure eeldab, et Kremli droonirünnaku taga olid ukrainlased

Ajaleht The New York Times kirjutab, et USA luureagentuurid eeldavad, et 3. mail Kremli pihta tehtud droonirünnaku taga olid ukrainlased.

The New York Timesi teatel jääb ebaselgeks, millised Ukraina sõjaväe- või eriüksused olid rünnaku taga, vahendas The Kyiv Independent.

"Mõned Ukraina agendid töötavad suures osas sõltumatult ja ilma Zelenski ning kõrgemate ametnike järelevalveta. Pole selge, mil määral Zelenski nende tegevusega kursis on," ütlesid USA ametnikud ajalehele The New York Times.

Venemaa süüdistas droonirünnakus Ukrainat. Samas spekuleerivad analüütikud, et tegu võis olla ka Venemaa enda korraldatud rünnakuga.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles neljapäeval samuti, et Ukraina pole rünnakuga seotud. Podoljaki sõnul tahab Venemaa vähendada lääneriikide relvatarneid Ukrainasse. Seetõttu väidab Moskva, et Ukraina korraldab rünnakuid Venemaa territooriumil, vahendas The Guardian.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 205260 (võrdlus eelmise päevaga + 500);

- tankid 3795 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 7432 (+8);

- lennukid 309 (+0);

- kopterid 296 (+0);

- suurtükisüsteemid 3359 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 570 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 327 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2907 (+36);

- tiibraketid 1015 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6148 (+2);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 444 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.