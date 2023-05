Reinsalu kandideerib Isamaa juhiks: valimistest on märkmikutäis õppetunde

Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder teatas teisipäeval, et juhiks tagasi ei kandideeri. Oma kandideerimise plaani kinnitas kolmapäeval ka riigikogu liige Tõnis Lukas.

"Isamaa on väärikas aateerakond ja ta vajab kindlasti praegu uut lehekülge oma poliitikaloos. Kindlasti peame leidma tee läbi erakonnasisese arutelu. Mul on väga hea meel, et Tõnis Lukas ka teatas kandideerimisest. Läbi selle dialoogi nii erakonna sees aga ka eesti ühiskonnaga meie põhimõtete ja aadete eest seistes otsime tugevamat toetuspinda ühiskonnas, see on esmane ülesanne," ütles Reinsalu ERR-ile.

Reinsalu sõnul peab erakond leidma uue raskuspunkti edasi liikumiseks ning vaadates praeguse koalitsiooni initsiatiive, on neist mitmed suunatud Isamaa poliitikate kustutamisele.

Reinsalu hinnangul peab erakond laiendama teemaderingi laiendama, näiteks andma oma positiivse programmilise vaate vastukaaluks valitsuse majandusküsimustele. Ühtlasi peab erakond vaatama otsa oma organisatsioonile ja tegevusele. "Ma arvan, et kui üks peatükk hakkab erakonnas ennast looma, siis see saabki toimuda läbi debati liidrikandidaatide vahel ja ma olen kindel, et see ei ole ainult erakonnasisene debatt, vaid debatt Eesti ühiskonnaga samal ajal," rääkis ta.

"Erakonna liikmetel on ootus, ma arvan, et ka laiemas mõttes inimestel, kellel on sümpaatne meie poliitika sisuagenda, on lootus, et meie positsioon oleks tugevam ja selle nimel peab meie poliitika kontsentreeruma," ütles Reinsalu, lisades, et on oluline, et erakond kaasaks ekspertiisi ka väljastpoolt.

Möödunud valimistel oleks mitmeid asju saanud teha teisiti, nentis Reinsalu. "Kui valimistulemus oli selline nagu ta oli, meie ambitsioon oli loomulikult kõrgem, siis kindlasti neid asju, kampaaniadünaamikas kindlasti, oleme neid erakonnas arutanud. Ma olen ise terve märkmiku täis kirjutanud neid märkmeid tuleviku õppetunnina. Ma arvan, et me oskame ka olnust õppida ja ka kehtestada ennast opositsioonierakonnana suuremana ja mõjusamana. See on minu jaoks oluline ülesanne," sõnas ta.