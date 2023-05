Aserbaidžaani diplomaat: rahuleping Armeeniaga võib tulla järgmisel nädalal

Aserbaidžaani suursaadik Prantsusmaal Leila Abdullajeva ütles reedel ajakirjanikele, et Aserbaidžaan ja Armeenia võivad järgmisel nädalal sõlmida omavahel rahulepingu. Kahe riigi poliitilised liidrid on mõlemad järgmisel nädalal Euroopa Poliitilise Ühenduse tippkohtumisel Moldovas. Kohtumisel osalevad Euroopa Liidu liikmesriigid ja veel 17 Euroopa riiki. Kohtumisele pole kutsustud ei Venemaa ega Valgevene.

Omavahel peaksid tippkohtumise raames eraldi kohtuma ka Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ja Aserbaidžaani president Ilham Alijev. Diplomaatiliste allikate sõnul osalevad sellel kohtumisel ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksa kantsler Olaf Scholz, vahendas Reuters.

Leila Abdullajeva väljendas ajakirjanike ees lootust, et Moldova pealinnas Chișinaus sõlmitakse 1. juunil rahuleping. Kahe riigi liidrid kohtusid neljapäeval ka Venemaa pealinnas Moskvas. Venemaa on ajalooliselt Armeenia ja Aserbaidžaani vahel on vahendajaks.

Kahe riigi vahel on konflikti keskmeks armeenlaste enamusega Mägi-Karabahh, mis asub rahvusvaheliselt tunnustatud Aserbaidžaani riigi territooriumil. Kaks riiki on Mägi-Karabahhi ja ümbritseva territooriumi kontrolli üle pidanud maha kaks verist sõda. Eelmise sõja 2020. aastal võitis Aserbaidžaan, vallutades tagasi ulatuslikult territooriumi, mis riik 1990ndatel toimunud sõja käigus oli kaotanud.

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas Moskva kohtumisel, et nii Armeenia kui ka Aserbaidžaan lubasid tunnustada teineteise rahvusvaheliselt tunnustatud piire, mis tähendab Armeenia poolt tunnistamist, et Mägi-Karabahh on Aserbaidžaani riigi osa. Selle eelduseks on Pašinjani sõnul Mägi-Karabahhi armeenlaste õiguste tagamine.