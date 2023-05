Venemaa ründas Kiievit nii öösel kui ka uuesti ennelõunal

Oluline esmaspäeval, 29. mail kell 12.48:

- Venemaa ründas Kiievit ka ennelõunal;

- Sõrskõi Lõmani kaitsjatele: varsti tuleb minna rünnakule;

- Venemaa tabas Hmelnõtskõi oblastis Ukraina sõjalist rajatist;

- Venemaa ründas rakettide ja droonidega Kiievit, Lvivi oblastit ja Odessat;

- Ukraina pommitas okupeeritud Berdjanski linna;

- Reznikov: brittide antud Storm Shadow raketid on 100 protsenti efektiivsed;

- Valgevene teatas Ukraina piiril olukorra stabiliseerumisest;

- Ukraina peastaap pühapäeval: Lõssõtšanskis deserteerus 80 Vene sõdurit;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 10 suurtükisüsteemi ja 430 sõdurit.

Gladkov: Belgorodi oblast sattus tugeva Ukraina suurtükitule alla

Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul on oblastis Šebekino linn ja mitmed külad tugeva Ukraina suurtükitule all.

Venemaa ründas Kiievit ka ennelõunal

Ukraina pealinnas Kiievis algas 11.09 taas õhuhäire. Enne seda algas õhuhäire Harkivi oblastis. Kell 11.20 oli Kiievis kuulda esimesi plahvatusi. Kell 11.20 laiendati õhuhäire ka Tšernihivi oblastile, vahendas Ukrainska Pravda. Kell 11.25 laienes õhuhäire ka Ukraina teistesse oblastitesse.

Kiievi linna sõjaline administratsioon teatas hiljem, et linnast leiti eri kohtades kuus alla tulistatud raketijäänust.

Venemaa pommitas mitmeid Ukraina oblasteid ja pealinna Kiievit ja öösel ja varahommikul.

Sõrskõi Lõmani kaitsjatele: varsti tuleb minna rünnakule

Ukraina maavägede ülem kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ütles Lõmanis asuvaid Ukraina vägesid külastades, et varsti tuleb hetk, kui nad peavad vastupealetungile minema.

Venemaa tabas Hmelnõtskõi oblastis Ukraina sõjalist rajatist

Hmelnõtskõi oblasti sõjaline administratsioon teatas, et Vene õhurünnak tabas oblastis Ukraina sõjalist rajatist, kus hoiustati kütust, määrdeaineid ja laskemoona. Samuti olevat viga saanud viis lennumasinat. Praegu teevad päästjad tööd, et tulekahju kustutada.

Ukraina väitel tulistati alla 37 Vene tiibraketti

Ukraina õhuväe teatel tulistasid Vene strateegilised pommitajad esmaspäeva varahommikul Tu-95 strateegiliste pommitajate abil välja kuni 40 tiibraketti Kh-101/Kh-555 tiibraketti.

Vene tiibrakettidest tulistati Ukraina väitel alla 37 raketti. Ukraina põhja- ja lõunaosa rünnati lisaks 35 Shahed 136/131 drooniga, millest tulistati alla 29. Lisaks tulistati alla üks Vene luuredroon.

Venemaa ründas rakettide ja droonidega Kiievit, Lvivi oblastit ja Odessat

Vene väed ründasid esmaspäeva varahommikul rakettidega ja droonidega Ukraina pealinna Kiievit.

Kiievi linnas ja mitmes oblastis kuulutati peale südaööd välja õhuhäire, mis laienes hiljem üle kogu riigi. Õhuhäire kestis kuni viieni hommikul.

Ukraina pealinna kohal hävitati Kiievi linna sõjalise administratsiooni teatel rohkem kui 40 õhusihtmärki. Tegu on 15. Venemaa õhurünnakuga Ukraina pealinna vastu alates mai algusest.

Kiievi sõjaline administratsioon juhtis tähelepanu asjaolule, et Vene väed ei taha mitte ainult hävitada olulisi Ukraina sihtmärke, vaid ka kurnata Ukraina õhutõrjet ning hoida Ukraina tsiviilisikuid psühholoogilise surve all. Esialgsetel andmetel kasutasid Vene väed Ukraina vastu nii Iraani päritolu Shahedi ründedroone kui ka Kh-101/555 rakette, mis tulistati Ukraina pihta Kaspia mere kohal olevatelt lennukitelt.

Taevast alla kukkunud rusude tõttu Kiievis põlema üks eramaja.

There are incoming reports on explosions in Poltava, Khmelnytsky, Lviv and Kyiv regions.



Telegram channel Kyiv INFO posts pictures of a Kyiv metro station this night. pic.twitter.com/5vTAQk15Eo — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) May 29, 2023

Ukraina õhutõrje reageeris õhusihtmärkidele ka Livivis, Hmelnõtskõi oblastis ja Odessas. Samuti kinnitas Ukraina sõjaväeringkond hiljem, et Ukraina õhutõrje töötas ka Mõkolajivi ja Hersoni oblastis riigi lõunaosas.

Vene droonirünnakus sai kahjustada Odessa sadama taristu

Ukraina kaitsejõudude lõunasõjaväeringkonna esindaja Natalija Humenjuki teatel kukkusid õhusihtmärkide hävitamise käigus rusud Odessa sadama taristule ning puhkes tulekahju, mille tagajärgi veel uuritakse, vahendas Ukrainska Pravda.

Õhusihtmärgi hävitamine Kiievi kohal pühapäeval, 28. mail Autor/allikas: SCANPIX/Sergei SUPINSKY/AFP

Ukraina ründas okupeeritud Berdjanski linna

Lõuna-Ukrainas asuva okupeeritud Berdjanski linna sõjalise administratsiooni teatel pommitasid Ukraina väed viit sihtmärki okupeeritud Berdjanski linna territooriumil. Administratsiooni sõnul tuleb oodata üksikasju ja ametlikku kinnitust Ukraina kaitsejõudude peastaabilt.

Reznikov: brittide antud Storm Shadow raketid on 100 protsenti efektiivsed

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov kinnitas Ukraina televisioonis, et Suurbritannia poolt Ukrainale antud Storm Shadow tiibraketid on 100 protsenti efektiivsed, vahendas Ukrainska Pravda. Reznikov rõhutas, et Ukraina peab ka teiste riikidega kõnelusi, et saada neilt pikamaarakette. Kaitseminister lisas, et Ukraina peab talveks tugevdama enda õhutõrjet.

Valgevene teatas Ukraina piiril olukorra stabiliseerumisest

Valgevene riiklik piirikomitee teatas, et olukord Valgevene-Ukraina piiril on stabiliseerunud, kuid on jätkuvalt pingeline, vahendas Interfaks. Valgevene väitel korraldavad ukrainlased piiri ääres provokatsioone. Valgevene piirikomitee ülem Anatoli Lappo teatas varem, et Ukraina on piiri juures formeerinud manööverüksuste grupi, millesse kuuluvad soomukid, miinipildujad ja droonid.

Ukraina õhuvägi vajab õhus ülekaalu saavutamiseks 3-4 F-16 eskadrilli

Ukraina õhujõudude ülem brigaadikindral Serhi Golubtsov ütles Radio Svobodale antud intervjuus, et Ukrainal on vaja vähemalt kolme-nelja eskadrilli F-16 lennukeid, et peatada Vene õhurünnakud mõnes kindlas suunas. Igas eskadrillis oleks 12–16 lennukit.

Kindral Golubtsov tõi esile, et Lockheed Martin hindas 2021. aastal kolme Ukraina lennuvälja ning kinnitas, et Ukraina õhuväe lennuväljad on F-16 lennukite kasutamiseks sobilikud. Siiski on vajalik viia tehniline taristu ja logistika nende lennukite kasutamiseks vajalikule tasemele.

Samuti olevat USA hinnanud, et Ukraina pilootide F-16 õpe kestab vähem kui kuus kuud. Kindral nentis, et Vene õhuväel on samas ligikaudu 50 eskadrilli ning nende käsutada on 39 lennuvälja.

Ukraina peastaap pühapäeval: Lõssõtšanskis deserteerus 80 Vene sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas pühapäeva õhtul, et okupeeritud Lõssõtšanski linna kandist deserteerus ligikaudu 80 Vene sõdurit üksusest Storm-Z. Samuti deserteerus Bahmuti lähistelt 30 Wagneri palgasõdurite grupeeringu võitlejat, kes lahkusid vabatahtlikult lahingupositsioonidelt, varastades seejuures sõjavarustust.

Ukraina peastaabi väiteid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 10 suurtükisüsteemi ja 430 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 207030 (võrdlus eelmise päevaga + 430);

- tankid 3801 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 7467 (+11);

- lennukid 313 (+0);

- kopterid 298 (+0);

- suurtükisüsteemid 3435 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 565 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 327 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 3054 (+61);

- tiibraketid 1056 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6207 (+15);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 453 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.