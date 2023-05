Moskvas asuv keskaegne ikoon võib hävida Kremli mahhinatsioonide tõttu

Ajaleht The Times kirjutab, et Venemaa presidendi Vladimir Putini käsul viiakse kuulus keskaegne ikoon "Kolmainsus" Tretjakovi galeriist õigeusu kirikule kuuluvasse Moskva Päästja Kristuse katedraali. Habras ikoon võib kolimise tõttu hävida, kuid Kreml tahab säilitada kiriku toetust Ukraina sõjale.

Ikooni maalis 15. sajandil kunstnik Andrei Rubljov. Tretjakovi galerii direktor ei toeta ikooni eemaldamist. Ikoon sai kahjustada juba eelmisel suvel, kui see saadeti kolmeks päevaks Moskva lähedal asuvasse kirikusse, vahendas The Times.

Keskaegne ikoon "Kolmainsus" Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/MAXIM SHEMETOV

Sõltumatud eksperdid kritiseerivad ikooni viimist Päästja Kristuse katedraali. "Kõik professionaalsed restauraatorid leiavad üksmeelselt, et ikooni seisukord on selline, et selle liigutamine on ohtlik ja ikoon võib hävida," ütles kunstiajaloolane Aleksei Lidov.

"See on kuritegu vene kultuuri vastu," lisas Lidov.

Tretjakovi galerii on Moskvas asuv kunstimuuseum, mille asutas 1856. aastal ärimees Pavel Tretjakov.

Venemaa patriarh Kirill toetab Kremli sõjalist tegevust Ukrainas. Kirill kujutab Venemaa agressiooni kui püha võitlust lääneriikide vastu. Patriarh on Putini tähtis liitlane. 63 protsenti Venemaa elanikkonnast on õigeusklikud.