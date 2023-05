Keres: vaidlustame otsuse piirata eelnõude ja arupärimiste esitamist

Mida te lähete vaidlustama praeguse koalitsiooni tegevuse juures?

Ma protseduuriliste küsimuste kohta ei annaks praegu kommentaari. See vajab veel täiendavat analüüsi. Aga otsus eelnõude ja arupärimiste vastu võtmise lõpetamiseks on see, mida opositsioonierakondadesse kuuluvad saadikud soovivad vaidlustada. Riigikohtus ei saa vaidlustada üldiseid küsimusi, vaid ikkagi konkreetseid otsuseid.

Opositsioon on heitnud ette koalitsioonile, et nad on toonud lauale asjad, mida enne valimisi ei lubatud ja tegemist on valijate petmisega ja neid ei peakski sellisel kujul üldse arutama ega ka vastu võtma.

Mina arvan, et see on poliitiline vaidlus. Selline vaidlus ei kuulu minu hinnangul kohtusaalidesse. Seda vaidlust tuleb pidada parlamendis ja avalikkuse ees. Kohtusaali kuulub vaidlus sellest, kas riigikogu juhatusel ja nende konsensuse puudumisel riigikogu saalil on õigus piirata oma otsusega riigikogu liikme vaba mandaati selliselt, et ta ei saa enam esitada eelnõusid ega arupärimisi. Ja vähemasti riigikogu kodu- ja töökorraseadus annab sellele vastuseks minu hinnangul, et ei ole sellist pädevust.

Kas riigikogu saalis esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval toimunud istungid on ebaseaduslikud olnud?

Ebaseaduslikud on need otsused, mis seal vastu võeti. Ja mis on nende ebaseaduslike otsuste õiguslik tagajärg, see on omakorda õigusvaidluse esemeks ja tuleb tõenäoliselt kunagi kohtul lahendada. Sellele lihtsat vastust ei ole. Allar Jõks näiteks avaldas arvamust, et sellisel moel õiguste rikkumisega vastu võetud seadused võivad olla formaalselt põhiseadusvastased. Ma arvan, et sellisel käsitlusel on jumet küll. Aga lõpliku hinnangu sellele kõigele annab ikkagi kohus.

Te taotlete kindlasti ka esialgset õiguskaitset. See tähendab, et kõik need piirangud, mida praegu on riigikogu suures saalis kehtestatud, tuleb maha võtta?

Ma rohkem seda asja sisuliselt ei kommenteeriks.

EKRE esimees Martin Helme on öelnud, et tema soov oleks, et esmane õiguskaitse tuleks kohtu poolt. Kuidas see siis välja näeks? Kas nii, et kui riigikogus võtab selle kaebuse menetlusse ja te teete selle palve, siis ta annab ka õiguskaitse?

See on väga tehniline küsimus ja ma seda ei kommenteeriks.

Kas riigikogu liikmed peavad teie arvates olema täiesti vabad või on juhatusel või ka suurel saalil on õigus läbi hääletuse reguleerida, et võib esitada seaduseelnõusid teatud aja jooksul?

Selliseid piiranguid ei ole riigikogus kehtestatud. Loomulikult, nagu riigikohus on ka öelnud, ei ole vaba mandaadi teostamine täiesti vaba. See tähendab, et see õigus ei ole piiramatu, aga selle õiguse piiramiseks on õige vorm ja õige viis. Riigikogu liikme õigusi saab piirata seadusega, antud juhul riigikogu kodu- ja töökorraseadusega ja riigikogu on ise oma enesekorraldusõiguse põhimõttest tulenevalt kõige pädevam vastu võtma need reeglid, kuidas õigusi teostada. Ja need reeglid tuleb kirja panna seadusesse. Riigikogu juhatus ja nende konsensuse puudumisel riigikogu saal saab üksnes rakendada neid reegleid, mis juba seaduses kirjas on. Aga sellist õigust, mida antud juhul rakendati, minu hinnangul seadusest ei tulene.

Millised on tähtajad? Millal võiks selles asjas saabuda selgus?

Ei ole kindel, millal see selgus saabub. Ma arvan, et see palju aega ei võta, aga hiljemalt kuue kuu möödumisel on see kindlasti selge.

Kes maksab teie advokaadikulud?

Riigikogu liikmed.

Kes tegi teiega lepingu?

Õigusvõimelised kaebajad on riigikogu liikmed.

Sotsiaalmeedias antakse teie pihta turmtuld, te olete justkui muutunud EKRE ja Isamaa esindusadvokaadiks.

Ma ei tunne ennast EKRE või Isamaa esindusadvokaadina. Ma lähtun siin põhimõttest, et advokaati ei saa samastada selle kohtuasjaga, mida ta parasjagu ajab. Ja see kohtuasi on minu hinnangul puhtalt juriidiline.

Ka EKRE kaebust riigikohtule, mis puudutas valimistulemusi, ajasite teie. Siin mingit seost ei ole, et te ka oma maailmavaate poolest sobitute rohkem parempoolsete rahvuslike erakondadega?

Advokaadi töös, kui vaidlused on juriidilised, ei oma maailmavaade mingit erilist tähtsust. Kui te vaatate mingeid kriminaalmenetlusi, mida ma ajan, siis ma kaitsen Mihhail Korbi, Mailis Repsi (keskerakondlased - toim.). Ma ei ole kunagi olnud Keskerakonna valija ega kirjuta täiel määral alla nende maailmavaatele. Ma olen esindanud EKRE-t seoses valimiskaebusega, aga ma täiel määral ei kirjuta alla nende maailmavaatele. Ma olen esindanud Priit Sibulat (Isamaa peasekretär - toim.) seoses kunagise riigikogu otsusega minna üle kaugtööle, aga ma täiel määral ei kirjuta alla ka Isamaa maailmavaatele. Ma ei näe nendes asjades seost.