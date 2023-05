Opositsiooni kaebus jõuab riigikohtusse hiljemalt neljapäeval

"Kõige hiljem neljapäeval, sest pärast neljapäeva enam esitada ei saa. Aga tõenäoliselt varem," ütles Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda, Keskerakonda ja Isamaad esindav Keres esmaspäeval ERR-ile vastuseks küsimusele, millal kaebus esitatakse.

Rääkides kaebuse sisust, ütles Keres, et see puudutab riigikogu otsust, milleks sellel pädevust ega õigust ei ole ning kaebuse tekst ei tule pikk.

"Põhiline draft (mustand – toim.) on juba valmis, aga me kontrollime seal veel täiendavaid asju, mis puudutavad seda, kas tegelikult üleüldse oli selline olukord, nagu koalitsioon väidab, et riigikogu ei ole töövõimeline ja et riigikogu töö oli halvatud. Praeguste andmete järgi paistab, et sellist olukorda tegelikult üldse ei olnud, et riigikogu töötas ja kõik oli tegelikult hästi," ütles advokaat.

Koalitsiooniparteide Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadiku hääletasid riigikogu juhatuse ettepanekul eelmisel esmaspäeval ja teisipäeval eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmise lõpetamise poolt. Eelnõude ja arupärimiste esitamist kasutas opositsioon obstruktsiooniks, et takistada koalitsiooni võimalusi esitatud eelnõusid menetleda. Opositsiooni hinnangul piirati sellega nende õigust obstruktsiooni rakendada.

Küsimusele, kas kaebajad plaanivad taotleda esialgset õiguskaitset, vastas Keres: "Ei plaani."

Eelmisel nädalal antud intervjuus ütles Keres samale küsimusele vastates, et see on väga tehniline küsimus ja ta jätaks selle kommenteerimata.

Riigikohtu pressiesindaja Arno Põder ütles ERR-ile opositsiooni võimaliku kaebuse kohta, et ei saa selle lahendamise aega öelda enne, kui kohus pole kaebuse sisuga tutvunud.

"Seaduse järgi lahendatakse kaebus riigikogu otsuse peale viivitamatult pärast kohtule nõuetekohase kaebuse esitamist. Riigikogu töö olulisust arvestades lahendaks riigikohus sedalaadi vaidluse esimesel mõistlikul võimalusel, kuid tagada tuleks siiski menetlusosaliste õigus ärakuulamisele jms. Näiteks koroonaepideemia ajal riigikogu töö kaugistungitele viimist puudutanud kohtuasja lahendamine võttis riigikohtus aega veidi üle kuu," märkis Põder.

Opositsioonierakonnad teatasid kolmapäeval, et pöörduvad seoses koalitsiooni ja riigikogu juhatuse tegevusega esmaspäevasel ja teisipäevasel riigikogu istungil riigikohtusse.