Hiina teadlane: Peking uuris, kas koroonaviirus võis lekkida laborist

Hiina tippteadlane ütles, et Peking uuris, kas koroonapandeemia võis pärineda Wuhanis asuvast laborist. See on esimene Hiina tippteadlase tõdemus, et Peking võttis labori lekke teooriat tõsiselt.

Hiina haiguste tõrje ja ennetamise keskuse endine juht George Gao ütles Briti rahvusringhäälingule BBC, et eksperdid kontrollisid Wuhani viroloogiainstituuti, et teha kindlaks, kas see rajatis võis olla koroonapandeemia allikas, vahendas Financial Times.

"Valitsus organiseeris midagi. Selle valdkonna eksperdid kontrollisid üle seda laborit," ütles Gao.

Gao ei välistanud võimalust, et viirus võis pärineda laborist. "Ma tõesti ei tea, kust viirus tuli. See küsimus on endiselt lahtine," ütles Gao.

Hiina kompartei on lükanud tagasi väited, et koroonaviirus võib pärineda Hiina laborist. Mõned Hiina propagandistid levitavad väiteid, et viirus võis pärineda USA laborist. Teadlased on oletanud, et viirus kandus loomadelt inimesele.

"Genoomika ei suuda eristada, kas viirus kandus inimestele edasi metsloomade kaudu või laboriõnnetuse kaudu, kus töötaja nakatus tahtmatult läbi selle proovi kaudu, mille kallal nad töötasid. Tegelikkuses ei pruugi olla kunagi võimalik kindlalt teada, kuidas viirus inimeste sekka jõudis," ütles Cambridge'i ülikooli teadlane James Wood.