Inflatsioon mõjutab inimesi rohkem kui intresside tõus

Euroopa Kespank tõstab ilmselt veel intresse ja siis jõuavad need nelja protsendi lähedale, kuhu need võiks mõneks ajaks ka püsima jääda, ütles Swedbanki juht Olavi Lepp. Inretssitõusuga on kodulaenu maksed kallinenud keskmiselt 100 euro võrra kuus, kuid võlgnevusi pole see kaasa toonud.

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul on Euroopa Keskpank tõstnud intressimäärasid seitse korda, hoiuste puhul kokku 3,25 protsendipunktini. Kiire hinnakasv on selle tagajärjel Euroopas aeglustunud, kuid seda eelkõige energiahindade languse tõttu.

"Tundub, et enam kui kord tuleb veel intressimäärasid tõsta, aga noh ilmselt me oleme sellest suuremast suurema osa sellest intressitõusutsükli juba seljataha jätnud ja küsimus on kui palju veel," ütles Müller.

Swedbanki juht Olavi Lepp ütles, et järgmise ostusega tõuseb keskpanga intress nelja protsendi lähedale.

"Saab siis näha, et kas see on piisav, et euroalal tervikuna inflatsioon kontrolli alla saada, et kui see on piisav, siis ma usun, et sinna jäädakse mõneks ajaks pidama ka," märkis Swedbank Eesti juhatuse esimees Lepp.

Eluasemelaene on Eestis 150 000 majapidamisel, mille keskmine laenujääk on ligi 50 000 eurot. Euribori tõus nullist tänasele tasemele lisab nende kuisele laenumaksele umbes 100 eurot. Halvemas seisus on hiljuti antud laenud, mille jääk on 100 000 eurot. Nende maksed on kasvanud keskmiselt 200 eurot ehk 8 protsenti pere sissetulekust. Laenude võlgnevusi on vaatamata intressitõusule väga vähe.

"Kõige tähtsam on, et kui töökohad säilivad, siis inimeste laenu teenindamisega üldiselt saavad hakkama, sest palgakasv tuleb ka küll viiteajaga, aga tuleb ka sellele inflatsioonile vaikselt järgi, nii et loodetavasti need pinged, kellel on tekkinud ka leevenevad leibkondadele. Tervikuna laenuportfelli tervis eraisikutele on väga, väga hea," tõdes Lepp.

Mülleri sõnul mõjutab laenude kallinemisest palju enam inimeste toimetulekut üldine hinnatõus.

"Kumb paneb pere eelarvele suurema surve, kas üleüldine hinnatõus, mis oli siin eelmise aasta lõpus lausa 20 protsenti aastas, või siis laenumaksete suurenemine, siis keskmiselt selgesti üldine elukalliduse tõus on suurem problem," tõdes Eesti Panga president.

Ka ettevõtjate jaoks on üldine hinnatõus palju suurem mure, ütles tööandjate liidu juht Kai Realo.

Kuna ekspordi sihtturgudel on keskpärase majandusliku olukorra tõttu nõudlus langenud, oleks Eesti ettevõetel vaja konkurentsi tõstmiseks tootlikust tõsta. Kuid paljud ettevõtted on uute invetseeringute osas praegu ettevaatlikud.

"Nüüd kõrgete intressidega võtta laenu ja investeerida uutesse seadmetesse, automatiseerimisse, digitaliseerimisse, et see on raske otsus paljude ettevõete jaoks. Nad peavad ikkagi väga pikalt aru saama, et kas see ostus on nö mõistlik, kas nad suudavad jääda konkurentsis püsima," ütles Realo, kes on tööandjate keskliidu volikogu esinaine.