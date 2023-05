Raekoja platsi rajatavat ajutist parki saab hiljem mujal Tallinnas kasutada

Raekoja ajutise pargi esimene osa koos istumiskohtade ja haljastuskonteineritega valmib paari päeva pärast ning enne jaanipäeva saavad valmis ka lugemis- ja olesklemispaviljonid.

Vanalinna päevade jaoks 75 000 euro eest rajatava pargi eripära on teisaldatavus.

"Vahepeal me tõstame selle pargi siin ümber, et ta sobituks siin toimuvate üritustega suvel. Aga peaeesmärk oli luua midagi sellist, mida me saame ka mujal hiljem kasutada. /.../ Võib-olla vara on veel rääkida nendest asukohtadest, aga meil on üks teine väga märgiline plats juba silmapiiril, mida järgmisel suvel loodaks samuti ajutiselt hõivata," selgitas Raekoja platsi pargi rajamise projektijuht Hannes Aava.

Raekoja pargi haljastuskonteineritesse pannakse ligi kümme liiki erinevaid taimi, mis pärast pargi eemaldamist istutatakse ümber linnaruumi.

Linlased olid linnavalitsuse plaanide suhtes äraootavad.

"Ma arvan, et idee on huvitav. Ma ei tea, kas just Raekoja plats see õige koht on selle loomiseks, aga rohelust ju linna oleks vaja," ütles Henri.

"Tore on näha mingisugust vaheldust, ma arvan, või midagi uut siin ka peale kuusepuu," sõnas Elis.

"Teate, praegu on Tallinn nii üles kaevatud igast kohast – ükskõik, kus sa käid, kas on kaevamised või ehitustööd. Ma mõtlen, et kuidas see läheb kokku selle rohelise Tallinna pildiga üldse, aga need tööd on vaja ära teha," rääkis Virve.