Coop Pank tõstis aastase hoiuse intressimäära viiele protsendile

"Tegu on kõrgeima hoiuseintressiga Eesti pankades pärast riigi üleminekut eurole. Tähtajaliste hoiuste intresside tõstmisega uuele rekordtasemele tahame juhtida inimeste tähelepanu, et rahale on tekkinud taas hind ja täna on mõistlik panna oma vaba raha riskivabalt tähtajalisele hoiusele tulu teenima," ütles Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.

Truu sõnul on Coop Pank kiiresti kasvava kodumaise pangana huvitatud hoiuste kaasamisest. "Maksame arvestatavat intressi ka era- ja äriklientide nõudmiseni hoiustele ehk arvelduskonto vabalt kasutatavale jäägile," lisas Truu.

Swedbank teatas, et tõstab aastase tähtajalise hoiuse intressimäära nelja protsendi peale 1. juunist.

"Eestis on enamik eluasemelaene seotud kuue kuu euriboriga, mis hetkel ulatub 3,746 protsendini. Oluline märk on see, et Swedbanki pakutav intress aastasele tähtajalisele hoiusele on nüüd tõusnud nelja protsendini, ületades seega hetkel kehtivat kuue kuu euribori taset," ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Hoiustelt intressi teenimine on madala riskiga võimalus raha kasvatamiseks, sest riiklik Tagatisfond tagab Eesti krediidiasutustes kõigi era- ja äriklientide hoiused koos teenitud intressiga kuni 100 000 euro ulatuses ühe hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses.

Kodumajapidamiste hoiuste maht on Eestis aastaga kasvanud seitse protsenti, jõudes tänaseks 13,7 miljardi euroni. Kuigi ka tähtajaliste hoiuste maht on aastaga kasvanud 1,3 miljardi euro võrra, moodustavad need kõigist hoiustest vaid 27 protsenti. Kahe kolmandiku ulatuses ehk ligi 9,4 miljardit eurot on nõudmiseni hoiused, mis teenivad suurtes pankades minimaalset intressi 0,01 protsenti aastas.