Tallinn tahab Maarjamäe kinnistu detailplaneeringu kohta suveks selgust

"Linnavalitsus menetleb jätkuvalt Pirita tee 28 kinnistu detailplaneeringut, praegu on vaja ära otsustada vaidluse all olnud lasteaiakohtade arv," ütles abilinnapea Madle Lippus (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ERR-ile. Kinnistut puudutav arutelu toimus linnavalitsuses kolmapäeval.

Lippuse sõnul peaks linnapea Mihhail Kõlvarti palvel volikogust linnavalitsusse menetlemiseks võetud detailplaneeringu suhtes veel enne suvepuhkuste algust tekkima arusaam, kuidas sellega edasi minna. Võimalik, et enne vastuvõtmist tuleb detailplaneeringusse teha veel muudatusi, lisas Lippus. "Lahtine on veel, kas ja milliseid muudatusi on vaja teha," sõnas Lippus.

Pirita tee 28 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine pole kulgenud lihtsalt.

23. märtsil otsustas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart menetlusest tagasi võtta vaidlusi tekitanud Pirita tee 28 kinnistu detailplaneeringu, millega oleks rajatud piirkonda 300 korteriga arendus.

"Võtan Tallinna linnavolikogu menetlusest tagasi otsuse eelnõu nr 124 "Pirita tee 28 kinnistu ja Maarjaheina tänava äärsete kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas"," teatas Kõlvart volikogule saadetud kirjas. Sama päeva Tallinna linnavolikogu istungil oleks pidanud volikogu detailplaneeringu kinnitama.

Planeeringu arutelu oli Tallinna linnavolikogus takerdunud varemgi: volikogu pidi veebruari keskel kehtestama Pirita tee 28 kinnistu detailplaneeringu, kuid volikogu liikme Marek Reinaasa (Eesti 200) eestvedamisel hääletati punkt päevakorrast välja. Reinaas ütles toona ERR-ile, et detailplaneeringu dokumendid olid nii kehvasti ette valmistatud, et volikogu ei saa seda arutada.

ERR on varem kirjutanud, et arenduse vastu on olnud MTÜ Maarjamäe Ühendus, mille juhatusse kuuluvad ettevõtjad Enn Veskimägi ja Priit Alamäe, kes elavad kõnealuse arenduse naabruses ja kes on aastate jooksul esitanud detailplaneeringule mitu ettepanekut.

Arendust kavandav Metro Capital on varem teatanud, et kinnistualusele seitsmele hektarile rajatakse lisaks korterelamutele ka lasteaed, kvartalisisene allee ja puhkealad.