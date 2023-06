Reede on tuuline, paiguti sajab hoovihma

Reede öösel taevas selgineb ja suuremat sadu ei tule. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, puhanguti 12, öö hakul rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, maapinnal võib langeda kuni -3 kraadini, rannikul on kuni 9 soojakraadi.

Hommikul on laialdaselt selget taevast, aga kohati ka pilverünki, hoovihmavõimalus on Liivi lahe ümbruses. Loodetuul tugevneb iiliti 12, rannikul uuesti 16 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 9 kraadi.

Päeval vaheldub päike pilverünkadega. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 5 kuni 12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul pisitasa nõrgeneb ja pöördub läände. Õhutemperatuur on 10 kuni 13 kraadi, sajuhoogudes langeb 5 kraadi ümbrusse.

Laupäeval jõuab Venemaa madalrõhkkonna piirest ka Eestisse mõnda kohta vihmahooge ja seda eelkõige Eesti idaserva. Pühapäeval on sajuhooge laialdaselt. On ikka jahe. Öösiti on taimede kõrgusel öökülmaoht, päevasooja ülempiiriks 15 kraadi.

Uus nädal on pisut leebem. Öine temperatuur jääb plusspoolele ja päevasoe kerkib 15, teisipäeval 20 lähedale.