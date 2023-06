Aasta kool 2023 on Metsküla algkool

Värskelt tiitliga pärjatud Metsküla algkool on juba mõnda aega sulgemisohus. Väikekoolis käib 21 õpilast.

Aasta kooli konkursi finaali ja rahvahääletusele pääsesid Albu põhikool, Jõhvi gümnaasium, Kohtla-Järve gümnaasium, Metsküla algkool, Pärnu Mai kool, Püha Johannese kool, Tabasalu gümnaasium, Tallinna Järveotsa gümnaasium, Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumi Vabaduse kool ja TERA Peedu kool.

Traditsiooniliselt läheb konkursi võitnud koolist eetrisse ETV hommikuprogramm.

Teise koha aasta kooli konkursil sai Tõnismäe riigigümnaasiumi Vabaduse kool, kellele järgnes Järveotsa gümnaasium.

Metsküla Algkooli direktori Pille Kaiseli sõnul on aasta kooli tiitel koolile suureks tunnustuseks. "Võib-olla sai rahvahääletuse kaalukeeleks see, et juhtisime tähelepanu Eesti hõreasustusega alade praegusele suurele murele oma koolide ja sellega seoses ka ääremaade üldise arengu pärast. Külakogukondade jaoks on hea kool keskpunkt, mis ühendab ja hoiab koos. Aga mitte ainult – hea külakool tõmbab meepotina ligi uusi noori peresid, kes maale elama asumist muidu kaalumagi ei hakkaks," rääkis Kaisel.

Haridus- ja noorteameti peadirektori Jaak Raie sõnul on ameti eestvedamisel juba kuuendat aastat korraldatav konkurss koolide seas jätkuvalt populaarne.

"Konkursil osalemine tähendab kooli jaoks koos mahaistumist ja aja võtmist, et märgata ja hinnata seda, mis on enda koolis hästi. Meil on väga hea meel, et nii paljud koolid selle aja ka võtavad ja näitavad ka teistele oma kõige positiivsemaid külgi," rääkis Raie ning lisas, et sel aastal oli konkursi fookuses koolide põnev õpikeskkond ja on hea meel näha, et meil on nii palju suurepäraseid koole, kus noorte arenguks pakutakse mitmekülgseid võimalusi.

Tänavu kandideeris konkursil 40 üldhariduskooli üle Eesti. Aasta kool 2023 tiitli saaja selgus žürii hinnete ja rahvahääletuse tulemusena. Aasta kooli žüriisse kuulusid sel aastal tiktokker Roosabanaanike ehk Arija Helmvee, haridus- ja noorteameti koolituskeskuse projektijuht Kätlin Valge, Ats Mattias Tamm õpilasesinduste liidust, Maris Raimets haridus- ja teadusministeeriumist ning Laura Kõrvits ERR-st.

2022. aastal pälvis aasta kooli tiitli Läänemaa ühisgümnaasium, 2021. aastal Uulu põhikool, 2020. aastal Võru gümnaasium, 2019. aastal Viljandi gümnaasium ning 2018. aastal Tallinna 32. keskkool.

Vald tahab Metsküla kooli sulgeda

Lääneranna valla plaan kohalikku koolivõrku kokku tõmmata sai tagasilöögi, kui kohus andis sulgemisotsuse saanud Metsküla ja Lõpe koolile ning neljaklassiliseks muudetavale Virtsu koolile esialgse õiguskaitse, kuid nüüd on vald omakorda Virtsut puudutava otsuse vaidlustanud ning plaanib sama teha ka Metsküla ja Lõpe kooli osas.

Lääneranna vallavolikogu otsustas tänavu 24. märtsil, et sügisest suletakse Metsküla ja Lõpe kool, Virtsu kool muutub põhikoolist neljaklassiliseks ning Varbla ja Koonga kool muutuvad 2024. aasta sügisest kuueklassiliseks. Otsustele vastu seisvad kohalikud lapsevanemad pöördusid Tallinna halduskohtusse ning nii Lõpe, Virtsu kui ka Metsküla kool said kohtus esialgse õiguskaitse.