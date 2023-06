Lääneranna koolide õiguskaitse tühistamine pani kohalikud segasesse olukorda

Tallinna ringkonnakohus tühistas Metsküla ja Virtsu koolile halduskohtu poolt määratud esialgse õiguskaitse, mis tähendab, et Lääneranna vald saab nüüd Metsaküla algkooli sulgeda ja Virtsu kooli neljaklassiliseks kärpida. Paljud lapsevanemad on õiguskaitse tühistamisest segaduses.

Lääneranna vallal on koolide kärpimise või sulgemise asjus pooleli kohtuvaidlused viie kooli lapsevanematega.

2. juunil tänavu aasta kooli tiitli pälvinud Metsküla algkooli ja Virtsu kooli esialgne õiguskaitse tühistati Tallinna ringkonnakohtu määrusega ja kuigi halduskohtus käib vaidlus koolide saatuse üle edasi, saab vald nüüd panna sügisest Metsküla algkooli kinni ja kaotada Virtsus 5. kuni 9. klassi.

Silvia Lotman plaanis panna oma lapse Metsküla kooli esimesse klassi ja nüüd on arusaamatu, mida edasi teha.

"Tegelikult ju koolide sisseastumistähtajad on möödas, kõikvõimalikud variandid kuidagi seda kooli erakoolina registreerida, ka need tähtajad on möödas," selgitas Lotman.

Lapsevanem Triin Raave kolis perega hiljuti püsivalt Virtsu ja lootis, et mõlemad lapsed saavad minna kohalikku kooli.

"Ilmselgelt on väga suur segadus. Tütar peaks minema kolmandasse klassi, poeg kuuendasse. See tähendab, et justkui üks laps saab siia kooli, teine ei saa. Peame hakkama ringi vaatama. Õrn lootus muidugi on, et äkki kõik läheb hästi, aga me ei saa selle peale ootama jääda," rääkis Raave.

Ringkonnakohus tõi põhjendusena välja valla vajaduse koolivõrku korrastada. Lääneranna vallavanem Ingvar Saare toonitas, et otsuse Metsküla ja Virtsu kooli kohta tegi volikogu juba kevadel ja kumbki osapool pidi õiguskaitse tühistamiseks või jõusse jäämiseks valmis olema.

"Eks see mõlemalt poolt on keeruline hetk praegu. Aga Lihula ja Kõmsi kool on valmis õpilasi vastu võtma ja on sisuliselt sellega ikkagi arvestanud," rääkis Saare.

Vallavanema sõnul on koolivõrgu reformi taga vajadus kulusid kokku hoida, et leida vahendeid Lihula uue gümnaasiumihoone ehituse laenu katmiseks ja maksta valla õpetajatele kõrgemat töötasu.

Metsküla kooli direktor Pille Kaisel ütles, et kohalik kogukond on pingutanud selle nimel, et jätkatakse munitsipaalkoolina, aga erakooli variant pole nüüd välistatud.

"See oleks kõige viimane variant ilmselt. Kui midagi üle ei jää, siis küll. Me oleme ikkagi olnud seisukohal, et hea haridus ei pea olema erakätes," ütles Kaisel.

Terviseamet on andnud Lääneranna vallale soovituse, et Lihula gümnaasiumis ei tohiks õpilaste arv praegu kasvada, sest selle hoone on vana ja kehvas seisus. Ingvar Saare sõnul ei ole see soovitus õiguslikult siduv ning mitmed puudused on juba likvideeritud või tehakse seda kooliaasta alguseks.