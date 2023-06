Ringkonnakohus tühistas Metsküla kooli esialgse õiguskaitse

Tallinna ringkonnakohus otsustas tühistada Metsküla kooli esialgse õiguskaitse. Seega kehtib Lääneranna vallavalitsuse märtsikuine otsus, et Metsküla kool paneb eelolevast sügisest uksed kinni.

Tallinna ringkonnakohus leidis, et vald on usutavalt selgitanud, et koolivõrgu korrastamiseta ei oleks Lihula gümnaasiumi planeeritava uue hoone ehitamine eelarvekitsikuse tõttu teostatav, vahendas Pärnu Postimees.

Ringkonnakohtu määrus esialgse õiguskaitse osas on jõustunud ja edasikaebamisele ei kuulu. Asja sisuline menetlus jätkub halduskohtus.

Metsküla kooli direktor Pille Kaisel kommenteeris, et lapsevanematel peab kooli sulgemisest olema viis kuud ette teada, aga praegu on peredele jäänud vaid kaks kuud, et laste kooli osas ümberkorraldusi teha.

Lääneranna Vallavolikogu otsustas 24. märtsil, et sügisel suletakse Metsküla ja Lõpe kool, Virtsu kool muudetakse põhikoolist neljaklassiliseks ning Varbla ja Koonga kool muutub 2024. aasta sügisest kuueklassiliseks.

Otsusele vastu seisvad kohalikud lapsevanemad pöördusid Tallinna halduskohtusse ning nii Lõpe, Virtsu kui ka Metsküla kool said kohtus esialgse õiguskaitse. Vald otsustas halduskohtu otsuse vaidlustada.

Metsküla algkool valiti tänavu aasta kooliks.