Kohus tühistas ka kolmanda Lääneranna valla kooli esialgse õiguskaitse

Ringkonnakohus on seisukohal, et Lääneranna vallavõim on pikemat aega otsinud mõistlikku lahendust lastele hariduse kättesaadavuse ja valla rahaliste kohustuste vahel, vahendab Pärnu Postimees. Kohtu esialgse hinnangu põhjal ei esine nendes küsimustes ilmselgeid kaalumisvigu.

Lääneranna valla haridusjuhi Jane Metsa selgitusel asub vallavalitsus sel nädalal välja selgitama, kus koolis soovivad Metsküla ja Lõpe lapsed ja osa Virtsu kooli õpilasi edasi õppida.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsil, et sügisel suletakse Metsküla ja Lõpe kool, Virtsu kool muudetakse põhikoolist neljaklassiliseks ning Varbla ja Koonga kool muutub 2024. aasta sügisest kuueklassiliseks.

Otsusele vastu seisvad kohalikud lapsevanemad pöördusid Tallinna halduskohtusse ning nii Lõpe, Virtsu kui ka Metsküla kool said kohtus esialgse õiguskaitse. Vald otsustas halduskohtu otsuse vaidlustada.