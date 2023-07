Metsküla kooli lapsevanemad ei pea erakooli loomist lahenduseks

Neljapäeval toimunud Lääneranna vallavolikogu erakorraline istung kutsuti kokku päikeseparkide teemal, aga volikogu liige Raul Oberschneider (Isamaa) esitas päevakorda ka Metsküla kooli jätkamise eelnõu.

"Eelnõu sai esitada asjaolude muutusest – suurannetus härra (Parvel) Pruunsilla näol ja riigi tasandil on tulemas väikeste maa- ja külakoolide meede, kuhu on raha juba eraldatud. Ilmselt hakkab see jõustuma järgmisest aastast. Need kaks asja annavad ideaalse võimaluse meie vallas ikkagi see Metsküla kool säilitada," selgitas Oberschneider.

Ettevõtja Parvel Pruunsild annetas Metsküla koolile 40 000 eurot. Oberschneider ütles, et riigi meetme kohta pole praegu küll täpsemat teavet, küll aga kvalifitseerub Metsküla kool sellele kindlasti.

Metsküla kooli direktor Pille Kaisel ütles, et paraku ei toonud neile sobivat lahendust seegi volikogu.

"Volikogu otsus oli ikka jälle paras külm dušš. Sest kõik takistused, miks ei saaks seda kooli pidada ühte aastat veel edasi, on ju kõrvaldatud," ütles Kaisel, kelle hinnangul koolist erakooli tegema ei peaks.

"Ikkagi meie sõnum on, et erakool ei ole see, mida me tahame. Hea haridus ei pea olema tingimata erakooli vormis. Tavaline külakool võiks ikka olla ka meie riikliku haridussüsteemi osa," sõnas ta.

Aga erakooli asutamiseks tulnuks dokumendid esitada juba kevadel, praegu on selleks hilja.

"Meie võitleme oma kooli eest, meie laste hea hariduse eest. Meie kool on aasta kool, saanud igapidi tunnustust. /.../ Me kindlasti võitleme selle eest edasi. /.../ Me üldse ei näe, et erakool oleks see lahendus. Ja juhul, kui seda peab tegema, siis täna ei ole selle jaoks mingit aega. /.../ Loomulikult me ootame volikogult sellist otsust, et see kool jääb lahti," ütles lapsevanemate esindaja Silvia Lotman.

"Tahetakse kahte kärbest korraga, tahetakse ka kohtuprotsessi lõpetada, et vald ei peaks maksma kohtukulusid. Ma sain aru, et see on ainus põhjus. /.../ Ilmselt seda täna ka arutatakse ja see tuleb päevakorda augusti volikogus," rääkis Lääneranna vallavolikogu liige Andres Hirvela (Tegusad Kogukonnad).

Vallavanem Ingvar Saare tõdes, et kohtuasi mängib olulist rolli.

"Kuna Metsküla kooliga on seotud ka kohtuasi, siis vajab see natukene täpsemat kokkulepet kooli kogukonnaga, kuidas volikogul oleks võimalik otsustada kooli jätkamine. Selle 40 000 euroga on omaette lugu. Aga ma usun ja loodan, et me siin järgneva nädala-kahe jooksul saame kooli kogukonnaga seda teemat arutada," rääkis Saare.