Kohus jättis Metsküla kooli õiguskaitseta

Seega ei näe kohus vajadust koolile uuesti õiguskaitse anda ja Lääneranna vallavolikogu otsus kool sügisest kinni panna on jõus, vahendas Lääne Elu.

Metsküla kooli lastevanemad leidsid, et pärast seda, kui Tallinna ringkonnakohus õiguskaitse tühistas, sattusid nad väga keerulisse olukorda – vähem kui kahe kuuga tulnuks neil leida lastele uus kool ja korraldada oma elu ümber. Kuna ringkonnakohus leidis, et kool ei vaja õiguskaitset, et anda lastevanematele aega, siis pole halduskohtul võimalik samal põhjusel uuesti õiguskaitset kohaldada.

Kohus nõustus kohaliku omavalitsuse seisukohaga, et lastevanemad pidid arvestama sellega, et kool ei saa õiguskaitset või et see tühistatakse.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsil, et sügisel suletakse Metsküla ja Lõpe kool, Virtsu kool muudetakse põhikoolist neljaklassiliseks ning Varbla ja Koonga kool muutub 2024. aasta sügisest kuueklassiliseks.

Otsusele vastu seisvad kohalikud lapsevanemad pöördusid Tallinna halduskohtusse ning nii Lõpe, Virtsu kui ka Metsküla kool said kohtus esialgse õiguskaitse. Vald otsustas halduskohtu otsuse vaidlustada.

Tallinna ringkonnakohus omakorda otsustas tühistada nii Metsküla, Lõpe kui ka VIrtsu kooli esialgse õiguskaitse.

Ringkonnakohus on seisukohal, et Lääneranna vallavõim on pikemat aega otsinud mõistlikku lahendust lastele hariduse kättesaadavuse ja valla rahaliste kohustuste vahel ning kohtu hinnangul ei esine nendes küsimustes ilmselgeid kaalumisvigu.