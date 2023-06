Omniva alustab Harjumaal postiringi sissetöötamist

"Teisipäevast hakkame tooma varahommikust lehte neis Harjumaa piirkondades, kus enne tõi lehe Express Post. Harjumaal hakkab 66 kirjakandjat teenindama ligi 15 000 varahommikuse lehekandega seotud postkasti," ütles Omniva juhatuse liige Kristi Unt.

Tema sõnul võib Omniva kirjakandja kandering erineda varasema teenuse osutaja postiringist, seetõttu võib ajaleht jõuda postkasti, kas pisut varem, samal ajal või ka pisut hiljem, kuid ikka ajavahemikus kell 3.30–7.30.

"Esimestel päevadel toimub postiringi "sissetöötamine" ja anname endast parima, et toimetada lehed kiirelt ja turvaliselt tellitud aadressile. Aadressid on üldjuhul meile tuttavad ja postiringid varem teada, kuid kuna hommikuse kanderingi ülesehitus on uus ning ka töötajad on uued, siis võib minna natuke aega, et saada teenuse osutamine võimalikult sujuvaks," rääkis Unt. Samuti ootab Omniva korteriühistute juhtidelt trepikojavõtmeid.

Kui esimestel päevadel siiski juhtub, et ajaleht ei ole varahommikul postkastis, siis toob Omniva selle päeval järele. Senine Omniva postikanne Harjumaal ja Tallinnas jätkub tavapäraselt ja seal muudatusi praegu plaanis ei ole.

Express Post hävitab omanikuta võtmed

"Omniva peab tagama sama teenuse, mis oli meil," ütles Express Posti tegevjuht Katri Laanela.

Varem Express Postile usaldatud trepikojavõtmetele tuleb ühistujuhtidel või eraisikutel ise järele tulla, otse Omnivale Express Post neid ei anna. "Inimesed on need võtmed meile usaldanud ja meie neid kolmandatele osapooltele üle ei anna," sõnas Laanela.

Võtmed, millele järele ei tulda, lähevad Laanela sõnul hävitamisele ja iga hävitamise kohta koostatakse akt.

Laanela nentis ka, et Omnival on kindlasti praegu vedudega raske, isegi kui seda teevad endised Express Posti töötajad. "Vigu võib ikka alguses ette tulla," ütles Laanela.

Jaanuaris otsustas suuremates linnades ja nende lähiümbruses Ekspress Grupi ja Postimees Grupi väljaandeid inimeste postkastidesse vedanud Express Posti nõukogu lõpetada selle aasta jooksul kojukandeteenuse pakkumise. Muutuse tulemusena kaotas töö umbes 450 inimest.

Laanela ütles toona ERR-ile, et kojukandevaldkonna sulgemise peamiseks põhjuseks iga-aastaselt süvenev kahjum, mis tuleneb peamiselt sisendhindade ja tegevuskulude jätkuvast kasvust, samas kui paberajakirjanduse mahud kahanevad.