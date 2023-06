Sõja 466. päev: Vene õhurünnakus Dniprole sai surma kaheaastane laps

Oluline pühapäeval, 4. juunil kell 22.34:

- Vene relvajõudude õhurünnakus Dnipropetrovski oblastile hukkus kaheaastane tüdruk, viga sai 22 inimest;

- Danilov: Vene väed kaotasid Bahmuti all 7,5 korda rohkem sõdureid;

- Ukraina minister: pea pooli Kiievi varjendeid ei saa kasutada;

- Venemaa väitel toimub nende piirialadel vilgas sõjategevus;

- Vene vastupanuvõitlejad plaanivad oma vangid anda ukrainlastele;

- Venemaa: kaugmaarakettide Ukrainale andmine suurendab pingeid;

- Ukraina kaitseministeerium kutsus üles vasturünnaku plaanidest vaikima;

- Ukraina: lahingud Bahmuti lähistel jätkuvad;

- Zelenski: Venemaa sõjakäik on tapnud vähemalt 500 last;

- Ukraina õhutõrje võttis maha kõik Kiievile sihitud Vene raketid ja droonid;

- Kaks Vene tiibraketti tabas ööl vastu pühapäeva Kirovohradi oblastis asuvat tegevlennuvälja, teatas Ukraina õhujõudude pressiesindaja;

- USA kindral David Petraeus usub, et Ukraina pealetung saab olema laiaulatuslik ning hästi koordineeritud;

- Venemaa Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov kutsus väidetavalt Ukraina relvajõudude rünnakute alla jäänud piiriäärsete asulate elanikke ajutiselt oma kodudest lahkuma;

- Ukraina kaitsejõudude pühapäevase hinnangu kohaselt kaotas Venemaa viimase ööpäevaga ligi pool tuhat sõdurit ja 22 suurtükisüsteemi.

Vene raketirünnakus Dniprole sai viga 22 inimest

Ukraina eriolukordade ministeeriumi teate kohaselt tabas üks rakett Dnipro lähistel asuva Pidhorodne asula eramurajooni, langedes kahekorruseliste elamute vahele.

Oblasti kuberneri Serhi Lõsaki sõnul leiti rusude alt kaheaastase tüdruku surnukeha. "Venemaalased tapsid lapse. Öösel toodi varemete alt välja tüdruku surnukeha. Ta sai just kahe aastaseks. Minu siiras kaastunne vanematele," kirjutas Lõsak sotsiaalmeedias.

Ukraina päästjad Vene raketirünnakus purustatud hoone varemetel ellujäänud inimesi otsimas. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Lisaks on plahvatuse tõttu kolm poissi – kuue-, 11- ja 15-aastane kriitilises seisukorras, kaks tüdrukut – 11- ja 17-aastane on haiglas stabiilses seisundis. Kokku viidi sündmuskohalt haiglasse 17 inimest.

Kokku saabus rünnakupaika 18 päästemeeskonda, mille koosseisus on 85 päästjat, kes panid piiri plahvatuste põhjustatud tulekahjudele.

The body of a two-year-old girl was found under the rubble of a house in the Dnipropetrovsk region where the Russians targeted. It is known about 22 victims, among them 5 children.



— ZMiST (@ZMiST_Ua) June 4, 2023

Pidhorodne asub oblastikeskusest Dniprost põhjas. Ukraina lõunaosas asuva Dnipropetrovski mõned asulad, mis asuvad suhteliselt rinde lähedal, on sageli Vene vägede õhurünnakute sihtmärgiks.

Venemaa väitel toimub nende piirialadel vilgas sõjategevus

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeval, et kasutasid suurtükke Ukraina-meelse rühmituse sissetungi tõkestamiseks üle piiri.

Varem pühapäeval oli Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov öelnud, et Ukraina väed pommitasid Šebekino linna, mis asub umbes seitsme kilomeetri kaugusel Ukraina-Venemaa piirist. Keegi pommitamises viga ei saanud.

Gladkovi sõnul käisid pühapäeval lahingud ka piiriäärses Novaja Tavolžanka külas.

Vene vastupanuvõitlejad plaanivad oma vangid anda ukrainlastele

End Venemaa Vabaduse Leegioniks ja Venemaa Vabatahtlike Korpuseks nimetavad rühmitused teatasid pühapäeval, et võtsid vangi kaks Vene sõdurit ning soovivad neid vahetada oma kaasvõitlejate vastu. Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas pühapäeva pärastlõunal, et nõus vangide vahetamiseks kohtuma.

Vabatahtlike Korpus teatas hiljem, et Gladkov ei ilmunud kokkulepitud ajaks kohale ning et vangid antakse üle ukrainlastele vangide vahetuseks.

Danilov: Vene väed kaotasid Bahmuti all 7,5 korda rohkem sõdureid

Ukraina kaotused Bahmuti lahingutes olid 7,5 korda väiksemad Vene vägede omast, ütles Itaalia väljaandele Corriere della Sera Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu esimees Oleksi Danilov.

Tema sõnul on Vene väed kaotanud 1. septembrist alates Bahmuti all 22 816 sõdurit.

Küsimusele, miks Ukraina vägede jaoks oli Bahmuti kaitsmine niivõrd oluline, vastas Danilov, et Ukraina kaitsjad peavad Ukraina linnu kaitsma ja neil ei ole mingit õigust neid maha jätta.

Venemaa: kaugmaarakettide Ukrainale andmine suurendab pingeid

Kui Prantsusmaa ja Saksamaa teevad teoks oma plaanid ja annavad Ukrainale samuti kaugmaarakette, suurendab see veelgi pingeid, teatas pühapäeval Kreml.

Suurbritannia oli esimene riik, mis andis Ukrainale kaugmaarakette. Ukraina on Saksamaalt küsinud Tauruse rakette, mille laskeulatus on 500 kilomeetrit. Prantsusmaa president Emmanuel Macron on öelnud, et Ukrainale antakse rakette, mille laskekaugus lubab alustada vastupealetungiga.

"Praegu räägitakse, Prantsusmaa ja Saksamaa annavad rakette, mille laskeulatus on 500 kilomeetrit või rohkem. Need on täiesti teistmoodi relvad, mis juhivad järjekordse pingete tõusuni," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Ukraina kaitseministeerium kutsus üles vasturünnaku plaanidest vaikima

Ukraina kaitseministeerium postitas pühapäeval video, kus kutsus inimesi üles vaikima Ukraina vastupealetungi plaanidest.

"Plaanidele meeldib vaikus. (Vasturünnaku) alguse kohta ei tule mingit mingit teadet," öeldi kaitseministeeriumi videos.

Ukraina võimud on ka varem suhtunud kriitiliselt avalikesse spekulatsioonidesse, öeldes, et see aitab vaid vaenlast. Viimastel päevadel on ühendust võetud inimestega, kes on jaganud pilte või videoid Ukraina õhutõrjesüsteemidest,

Ukraina: lahingud Bahmuti lähistel jätkuvad

Lahingud jätkuvad hävitatud Bahmuti linna lähistel ja Vene väed kannavad endiselt suuri kaotusi vaatamata sellele, et lahingud pole enam nii ägedad, teatasid Ukraina relvajõud pühapäeval.

Venemaa teatel vallutasid nende väed aprilli lõpus Bahmuti, Ukraina on samas eitanud, et Vene vägedel on linna üle täielik kontroll.

Ukraina relvajõudude teatel tegid Vene väed pühapäeval Bahmuti lähistel kaks ebaõnnestunud operatsiooni ning pommitasid lähedalasuvaid külasid.

"Vaenlane kannab endiselt suuri kaotusi Bahmuti suunal. Meie kaitsejõud jätkavad võitlust. Me võidame," lausus Ukraina maavägede juht Oleksandr Sõrskõi.

Ukraina õhutõrje poolt alla tulistatud Vene tiibraketi jäänused. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Zelenski: Venemaa sõjakäik on tapnud vähemalt 500 last

16 kuud kestev Venemaa sissetung on tapnud vähemalt 500 last, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski ütles oma avalduses, et Venemaa relvad ja vihkamine on need, mis võtavad ja hävitavad Ukraina laste elusid iga päev.

Zelenski sõnul pole võimalik öelda, kui palju lapsi on tegelikult hukkunud, sest osa Ukraina territooriumist on Venemaa poolt okupeeritud.

Ukraina minister: pea pooli Kiievi varjendeid ei saa kasutada

Ukraina strateegilise tööstuse minister Oleksandr Kamõšin ütles, et pea pool Kiievis asuvatest varjenditest on kas suletud või kasutuskõlbmatud. Inspekteeritud 1078 varjendist 359 olid ettevalmistamata, 122 olid suletud ning 597 ei kõlvanud kasutamiseks.

"See on uskumatu, et (vaid) pool varjenditest oli avatud ja kasutusvalmis," lausus Kamõšin, lisades, et ülevaatus jätkub.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis reedel käsu üle kontrollida kõik Ukrainas asuvad varjendid. Neljapäevase rünnakus Kiievile hukkus kolm inimest, kes ei pääsenud suletud varjendisse.

Ukraina õhutõrje tulistas Kiievi lähistel kõik Vene raketi alla

Ukraina õhutõrjeüksused hävitasid ööl vastu pühapäeva juba Kiievist kaugel kõik linna pihta tulistatud Vene raketid.

"Rašistid (venelased - toim.) ründasid Ukrainat öösel rakettidega, mille tulistasid tavapäraselt välja Kaspia piirkonnas asunud Vene strateegilised pommitajad Tu-95MS ja lisaks saadeti linna suunas ründedroone. Esialgse info kohaselt ei jõudnud pealinna mitte ükski. Kõik, mis linna poole suundus - õhutõrje hävitas need juba kaugelt," ütles Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Sergei Popko sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Vene tiibraketid tabasid Ukraina keskosas asuvat lennuvälja

Kaks Vene tiibraketti tabas ööl vastu pühapäeva Kirovohradi oblastis asuvat lennuvälja, teatas Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ihnat.

"Kõiki tiibrakette ei suudetud hävitada. Kuuest neli hävitati, aga kahjuks kaks tabasid operatiivlennuvälja Kropivnitski lähedal," ütles Ihnat.

Ta ei öelnud, kui suured olid kasutuses oleva lennuväljakahjustused, vaid kutsus selle asemel tugevdama õhukaitset.

Ukraina õhujõudude teatel ründas Venemaa pühapäeva esimestel tundidel Ukrainas kuue tiibraketi ja viie drooniga. Neli tiibraketti ja kolm drooni tulistas Ukraina õhutõrje alla.

USA kindral: usun, et Ukraina vasturünnak saab olema võimas

USA neljatärnikindral David Petraeus rääkis Briti väljaandele The Guardian, et tema hinnangul saab Ukraina peatne vastupealetung olema võimas ning nad saavutavad sellega laiema efekti.

"Ma arvan, et vasturünnak saab olema muljetavaldav. Minu tunnetus on, et nad suudavad edukalt läbi viia üldvägede rünnaku, teiste sõnadega nad suudavad korraldada operatsiooni, milles samaaegselt sõjaväepioneerid avavad tee läbi vastase kaitserajatiste ning teevad kahjutuks miiniväljad, neile järgnevad soomusüksused, mida kaitsevad tankitõrjerelvade eest jalaväelased, õhutõrje hoiab eemal Vene lennukid, elektroonilise sõjapidamise üksused segavad venelaste raadiosidet, tagalas töötavad logistikaüksused, nende ees tegutsevad suurtükiüksused," rääkis Petraeus Briti ringhääleingule BBC, mida vahendas The Guardian.

"Ja kõige tähtsam on see, et kui ründeüksused jõuavad 72-96 tunniga kulminatsioonini – see on füüsiliselt maksimum – ning nad on kandnud kaotusi, siis on olemas järgmised üksused, mis suruvad edasi ja kinnistavad saavutatud edu. See peaks terve Vene kaitse panema liikuma ning siis tekivad uued võimalused ning avaneb ka võimalus laieneda tiibadel," lisas erukindral.

Petraeus on juhtinud rahvusvahelisi vägesid Iraagis ja Afganistanis ning töötas hiljem USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktorina.

Kindral külastas äsja Kiievit, kus kohtus president Volodõmõr Zelenski ja teiste Ukraina liidritega.

Belgorodi kuberner kutsus piiriäärseid elanikke oma kodudest lahkuma

Venemaa Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov kutsus väidetavalt Ukraina relvajõudude rünnakute alla jäänud piiriäärsete asulate elanikke ajutiselt oma kodudest lahkuma.

"Eile sai Bezljudovkas ja Novaja Tavolžankas kaks inimest surma. Palun, kõiki neis asulates, aga eelkõige Šebekinski rajoonis, mis on tule all, kuulata võimude üleskutset ja lahkuda! Lahkuge ajutiselt oma kodudest et päästa kõige olulisem – enda ja oma lähedaste elu," kirjutas kuberner pühapäeval oma kanalil sotsiaalmeediavõrgustikus Telegram.

Ta lisas Šebekinski ja Volokonovski rajoon jäid lõppenud ööl suurtükitule alla ning seal on palju kahjusid. Ohvrite kohta siiski andmed puuduvad.

Gladkov ütles ka, et praegu on ajutistes majutuskeskustes juba üle nelja tuhande inimese. Ta rääkis ka sellest, et piirialade lapsed ning mobiliseeritud sõjaväelaste lapsed saadetakse puhkelaagrisse, mis asub Ukrainalt okupeeritud Krimmis.

Vene meedia teatel on Belgorodi oblasti Šebekinski piirkond jäänud korduvalt Ukraina tule alla.

Samas on Ukraina poolel sõdivad Vene režiimi vastaste Vene kodanikest vabatahtlike üksused teatanud reididest Belgorodi oblastisse, kust Venemaa relvajõud neid massiivse tulega püüavad välja tõrjuda või hävitada.

Briti luure: Venemaal leviv kahtlustamine ohustab kõiki sini-kollase kandjaid

Sõjahüsteeria ning kahtlustamine on muutunud Venemaal nii laialdaseks, et paljud julgeolekutöötajad tõlgendavad iga sinise-kollase värvikombinatsiooni kandjat Ukraina toetajana ning võivad teda karistada, kirjutas Briti sõjaväeluure pühapäeval.

Lühiraportis tuuakse välja, kuidas 9. mail vahistati hooldekodu töötaja, kes kandis tööl sini-kollast jakki. Hiljuti pidasid aga Rosgvardija võitlejad Leningradi oblastis Volhovis samal põhjusel kinni 22-aastase mehe, kuid hiljem selgus, et tal oli käes hoopis Vene õhujõudude sini-kollane lipp.

Sellised aktsioonid annavad tunnistust Vene ühiskonnas kasvavast paranoiast ja ebakindlusest selle suhtes, mis on aina totalitaarsemas riigis lubatud ja mis mitte, märkis Briti sõjaväeluure.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/YVnIr3Aa9L



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 4, 2023

Kriitikat selliste vahistamiste suhtes on tulnud isegi kõige ootamatumast kohast: marurahvuslikult ja sõda pooldavalt Vene Liberaaldemokraatlikult parteilt, mille oma logo on sini-kollase värvilahendusega, lisas Briti luure.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga üle 20 suurtüki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 209 940 (võrdlus eelmise päevaga + 470);

- tankid 3837 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 7512 (+10);

- lennukid 313 (+0);

- kopterid 298 (+0);

- suurtükisüsteemid 3555 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 583 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 344 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 3175 (+10);

- tiibraketid 1132 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6305 (+16);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 479 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.