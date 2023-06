Vene õhurünnakus Dniprole sai surma kaheaastane laps, vigastatuid 22

Oluline pühapäeval, 4. juunil kell 12.00:

- Vene relvajõudude õhurünnakus Dnipropetrovski oblastile hukkus kaheaastane tüdruk, viga sai 22 inimest;

- Ukraina õhutõrje võttis maha kõik Kiievile sihitud Vene raketid ja droonud;

- USA kindral David Petraeus usub, et Ukraina pealetung saab olema laiaulatuslik ning hästi koordineeritud;

- Venemaa Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov kutsus väidetavalt Ukraina relvajõudude rünnakute alla jäänud piiriäärsete asulate elanikke ajutiselt oma kodudest lahkuma;

- Ukraina kaitsejõudude pühapäevase hinnangu kohaselt kaotas Venemaa viimase ööpäevaga ligi pool tuhat sõdurit ja 22 suurtükisüsteemi.

Vene raketirünnakus Dniprole sai viga 22 inimest

Ukraina eriolukordade ministeeriumi teate kohaselt tabas üks rakett Dnipro lähistel asuva Pidhorodne asula eramurajooni, langedes kahekorruseliste elamute vahele.

Oblasti kuberneri Serhi Lõsaki sõnul leiti rusude alt kaheaastase tüdruku surnukeha. "Venemaalased tapsid lapse. Öösel toodi varemete alt välja tüdruku surnukeha. Ta sai just kahe aastaseks. Minu siiras kaastunne vanematele," kirjutas Lõsak sotsiaalmeedias.

Lisaks on plahvatuse tõttu kolm poissi – kuue-, 11- ja 15-aastane kriitilises seisukorras, kaks tüdrukut – 11- ja 17-aastane on haiglas stabiilses seisundis. Kokku viidi sündmuskohalt haiglasse 17 inimest.

Kokku saabus rünnakupaika 18 päästemeeskonda, mille koosseisus on 85 päästjat, kes panid piiri plahvatuste põhjustatud tulekahjudele.

The body of a two-year-old girl was found under the rubble of a house in the Dnipropetrovsk region where the Russians targeted. It is known about 22 victims, among them 5 children.



— ZMiST (@ZMiST_Ua) June 4, 2023

Pidhorodne asub oblastikeskusest Dniprost põhjas. Ukraina lõunaosas asuva Dnipropetrovski mõned asulad, mis asuvad suhteliselt rinde lähedal, on sageli Vene vägede õhurünnakute sihtmärgiks.

Ukraina õhutõrje tulistas Kiievi lähistel kõik Vene raketi alla

Ukraina õhutõrjeüksused hävitasid ööl vastu pühapäeva juba Kiievist kaugel kõik linna pihta tulistatud Vene raketid.

"Rašistid (venelased - toim.) ründasid Ukrainat öösel rakettidega, mille tulistasid tavapäraselt välja Kaspia piirkonnas asunud Vene strateegilised pommitajad Tu-95MS ja lisaks saadeti linna suunas ründedroone. Esialgse info kohaselt ei jõudnud pealinna mitte ükski. Kõik, mis linna poole suundus - õhutõrje hävitas need juba kaugelt," ütles Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Sergei Popko sotsiaalmeediakanalis Telegram.

USA kindral: usun, et Ukraina vasturünnak saab olema võimas

USA neljatärnikindral David Petraeus rääkis Briti väljaandele The Guardian, et tema hinnangul saab Ukraina peatne vastupealetung olema võimas ning nad saavutavad sellega laiema efekti.

"Ma arvan, et vasturünnak saab olema muljetavaldav. Minu tunnetus on, et nad suudavad edukalt läbi viia üldvägede rünnaku, teiste sõnadega nad suudavad korraldada operatsiooni, milles samaaegselt sõjaväepioneerid avavad tee läbi vastase kaitserajatiste ning teevad kahjutuks miiniväljad, neile järgnevad soomusüksused, mida kaitsevad tankitõrjerelvade eest jalaväelased, õhutõrje hoiab eemal Vene lennukid, elektroonilise sõjapidamise üksused segavad venelaste raadiosidet, tagalas töötavad logistikaüksused, nende ees tegutsevad suurtükiüksused," rääkis Petraeus Briti ringhääleingule BBC, mida vahendas The Guardian.

"Ja kõige tähtsam on see, et kui ründeüksused jõuavad 72-96 tunniga kulminatsioonini – see on füüsiliselt maksimum – ning nad on kandnud kaotusi, siis on olemas järgmised üksused, mis suruvad edasi ja kinnistavad saavutatud edu. See peaks terve Vene kaitse panema liikuma ning siis tekivad uued võimalused ning avaneb ka võimalus laieneda tiibadel," lisas erukindral.

Petraeus on juhtinud rahvusvahelisi vägesid Iraagis ja Afganistanis ning töötas hiljem USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktorina.

Kindral külastas äsja Kiievit, kus kohtus president Volodõmõr Zelenski ja teiste Ukraina liidritega.

Belgorodi kuberner kutsus piiriäärseid elanikke oma kodudest lahkuma

Venemaa Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov kutsus väidetavalt Ukraina relvajõudude rünnakute alla jäänud piiriäärsete asulate elanikke ajutiselt oma kodudest lahkuma.

"Eile sai Bezljudovkas ja Novaja Tavolžankas kaks inimest surma. Palun, kõiki neis asulates, aga eelkõige Šebekinski rajoonis, mis on tule all, kuulata võimude üleskutset ja lahkuda! Lahkuge ajutiselt oma kodudest et päästa kõige olulisem – enda ja oma lähedaste elu," kirjutas kuberner pühapäeval oma kanalil sotsiaalmeediavõrgustikus Telegram.

Ta lisas Šebekinski ja Volokonovski rajoon jäid lõppenud ööl suurtükitule alla ning seal on palju kahjusid. Ohvrite kohta siiski andmed puuduvad.

Gladkov ütles ka, et praegu on ajutistes majutuskeskustes juba üle nelja tuhande inimese. Ta rääkis ka sellest, et piirialade lapsed ning mobiliseeritud sõjaväelaste lapsed saadetakse puhkelaagrisse, mis asub Ukrainalt okupeeritud Krimmis.

Vene meedia teatel on Belgorodi oblasti Šebekinski piirkond jäänud korduvalt Ukraina tule alla.

Samas on Ukraina poolel sõdivad Vene režiimi vastaste Vene kodanikest vabatahtlike üksused teatanud reididest Belgorodi oblastisse, kust Venemaa relvajõud neid massiivse tulega püüavad välja tõrjuda või hävitada.

Briti luure: Venemaal leviv kahtlustamine ohustab kõiki sini-kollase kandjaid

Sõjahüsteeria ning kahtlustamine on muutunud Venemaal nii laialdaseks, et paljud julgeolekutöötajad tõlgendavad iga sinise-kollase värvikombinatsiooni kandjat Ukraina toetajana ning võivad teda karistada, kirjutas Briti sõjaväeluure pühapäeval.

Lühiraportis tuuakse välja, kuidas 9. mail vahistati hooldekodu töötaja, kes kandis tööl sini-kollast jakki. Hiljuti pidasid aga Rosgvardija võitlejad Leningradi oblastis Volhovis samal põhjusel kinni 22-aastase mehe, kuid hiljem selgus, et tal oli käes hoopis Vene õhujõudude sini-kollane lipp.

Sellised aktsioonid annavad tunnistust Vene ühiskonnas kasvavast paranoiast ja ebakindlusest selle suhtes, mis on aina totalitaarsemas riigis lubatud ja mis mitte, märkis Briti sõjaväeluure.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/YVnIr3Aa9L



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 4, 2023

Kriitikat selliste vahistamiste suhtes on tulnud isegi kõige ootamatumast kohast: marurahvuslikult ja sõda pooldavalt Vene Liberaaldemokraatlikult parteilt, mille oma logo on sini-kollase värvilahendusega, lisas Briti luure.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga üle 20 suurtüki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 209 940 (võrdlus eelmise päevaga + 470);

- tankid 3837 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 7512 (+10);

- lennukid 313 (+0);

- kopterid 298 (+0);

- suurtükisüsteemid 3555 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 583 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 344 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 3175 (+10);

- tiibraketid 1132 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6305 (+16);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 479 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.