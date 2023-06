Eestlaste niitmiskombed on muutunud ja müra on vähem

Seda heli, mis on aastakümneid olnud Eesti suvede lahutamatu osa, enam ei kuule, sest eestlaste niitmiskombed on muutunud.

Niidukimüüjate kinnitusel on eestlased saanud jõukamaks ja läinud mugavamaks, nii troonivad müügiedetabelis robotniidukid ja murutraktorid.

"Viimased kolm kuni viis aastat tõenäoliselt on tavaniiduk see, mis on tahaplaanile jäänud, mis on kukkunud (müügis) kõige rohkem. Enamasti on niiduk olemas, mis töötab ja sellele ostetakse mugavusmasin juurde. Tavaline masin jääb tagavaraks ja robot teeb töö ära," rääkis Saestuudio müügispetsialist Lauri Kähara.

Aga need, kes on otsustanud osta bensiinimootoriga niiduki, valivad üldjuhul nii-öelda iseliikuv mudel, et lükkamise vaevast pääseda.

"Akutoitega masinad on tõenäoliselt need, mis on tulevik lükatavate käsiniidukite maailmas, need on need, mis praegu buumivad," ütles Kähara.

Varem nädalavahetuseti varavalgest hilisõhtuni kostnud mürina asemel saavad üleaedsed nüüd kuulata linnulaulu, kuid robotniiduki valiku põhipõhjus on hoopis muu.

"Robotmuruniiduk ikkagi aitab vältida tohutut ajaraiskamist, mis oli varem. Ma olen proovinud vikatiga, mootormuruniidukiga, akumuruniidukiga, trimmeriga, kõigega olen proovinud, aga see on kõige lihtsam variant," lausus Tallinnas elav Janek Joost.

Kui varem tuli suure krundi puhul suve alguses praktiliselt iga päev niita, siis nüüd on see töö puhtalt roboti ülesanne. Maastikuarhitekti Eda Vane sõnul on robotniiduki kasutamisel nii omad plussid kui ka miinused.

"Murutaimele ju iseenesest meeldib natuke näkitsemine, aga teistele taimedele, mis seal muru sees kasvavad, need kindlasti lähevad välja ja oluliselt liigivaesemaks jääb (õu), nii nagu taimekultuuride poolest ka putukate poolest. Sellist mõnusat suminat kohtab aias kindlasti vähem," lausus Vane.

Olgu robot nii usin kui tahes, maastikuarhitekti sõnul võiks selle põuasel ajal siiski tööta jätta.

"Kui (muru) hakkab juba kolletuma ka, siis see tahaks rahulikult seda vähestki niiskust endas hoida, kui just ei ole moodsat kastesüsteemi ja kogu aeg ei kasta seda muru," lausus Vane.

Mupo kinnitusel pole nad mitu aastat saanud pahaste naabrite kaebusi muruniiduki lärmi peale, küll aga kurdetakse aina enam lehepuhurite üle.