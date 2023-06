Pikhof: Vooglaiu ERR-i nõukokku nimetamisele enam takistusi ei ole

"Varro Vooglaid on andnud teada, et SAPTK-i nõukogu otsustas loovutada portaali Objektiiv kõige sinna juurde kuuluvaga MTÜ-le Objektiiv, mille registreerimise taotlus on sisse antud ja ta väidab ka seda, et temal ei ole MTÜ-s Objektiiv mingit rolli ei juhtorganites ega ka lepinguliste suhete mõttes ja ta lisas ka kirjaliku väljavõtte mulle, et ta on asunud ümberkorraldusi tegema," ütles Pikhof.

Pikhof rääkis, et Vooglaid teatas ka seda, et lahenduse leiab ka tema osalemine saates "Fookus".

"Ta on kõik nõuded täitnud," ütles Pikhof.

Vooglaid ei saanud varem ERR-i nõukogu liikmeks minna, sest tema juhitav SAPTK tegeles portaali Objektiiv näol samuti audiovisuaalse meediateenuse osutamisega.

ERR-i nõukokku kuuluvad lisaks ekspertidele ka riigikogu fraktsioonide esitatud inimesed. EKRE poolt esitatud Varro Vooglaiu kõrval on teiste fraktsioonide kandidaadid Marek Reinaas (E200), Tõnis Mölder (KE), Valdo Randpere (RE), Raimond Kaljulaid (SDE) ja Priit Sibul (I).