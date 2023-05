Vooglaid liitub ERR-i nõukoguga ja jääb SAPTK-i juhiks

"Kui seadust lugeda, siis peab olema nii, et mina ei tohi kuuluda sellise ühingu juhtorganitesse, mis osutab antud tõlgenduse kohaselt audiovisuaalseid meediateenuseid. On kaks varianti, et kas ma ei kuulu SAPTK-i juhtorganitesse või siis SAPTK ei tegele enam audiovisuaalsete teenuste osutamisega. Rohkem tõlgendusvariante ma ei näe," ütles Vooglaid.

Sellest lähtuvalt plaanib Vooglaid meediateenuste osutamise SAPTK-ist eraldada, aga kuidas see täpsemalt välja näeb, ei ole ta veel otsustanud. "See ongi see küsimus, millele me üritame lähematel päevadel vastuse leida," rääkis Vooglaid.

Möödunud nädalal hindas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) Vooglaiu juhitud SAPTK-i portaali Objektiiv rubriigi Objektiiv TV tõttu meediateenuse osutajaks, mistõttu Vooglaid ei saaks samal ajal olla ERR-i nõukogu liige ja jätkata sihtasutuse juhatuses.

ERR-i nõukokku kuuluvad lisaks ekspertidele ka riigikogu fraktsioonide esitatud inimesed. EKRE poolt esitatud Varro Vooglaiu kõrval on teiste fraktsioonide kandidaadid Marek Reinaas (E200), Tõnis Mölder (KE), Valdo Randpere (RE), Raimond Kaljulaid (SDE) ja Priit Sibul (I).