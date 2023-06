Kolmapäev on sajuta, õhtul tugevneb tuul

Kolmapäev on kuiv ning päeval on sooja kuni 20 kraadi.

Kolmapäeva öö on lääne pool selge, ida pool vähese pilvisusega ning Kirde-Eestis sajab ka kohati hoovihma. Tuul puhub öö hakul läänekaarest, pärast keskööd põhjakaarest 2 kuni 9, põhjarannikul ja Peipsi ääres puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Termomeeter näitab 5 kuni 10 kraadi.

Hommik on selge ja sajuta, puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9, Virumaa rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 13 kraadi.

Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, õhtu poole tugevneb põhjarannikul läänekaare tuul puhanguti kuni 12 meetrini sekundis. Sooja on 15 kuni 20, rannikul kohati kuni 13 kraadi.

Õhtu püsib selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Tuul on valdavalt põhjakaarest 3 kuni 8, põhjarannikul läänekaare tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub 18 kraadini.

Nädala lõpp toob suvist soojust ning suurt sadu oodata ei ole. Neljapäeval on veel pärastlõunal Põhja-Eestis kohati hoovihmavõimalus, kuid sealt alates on nädala lõpuni päikeseline ja kuiv. Päevased temperatuurid tõusevad 24 kraadini, rannikul jäävad 15 kraadi ümber. Öisel ajal on temperatuurivahemik 3 kuni 12 kraadi, maapinnal aga kohati veel nullis.