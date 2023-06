Parvlaev Regula läheb sildumisel saadud kahjustuste tõttu remonti

Parvlaev Regulat tabas väljumisel Virtsu sadamast tehniline rike ning laev oli sunnitud sadamasse tagasi pöörduma. Sildumisel puudutas laeva vööri tääv kai venderdust ja lõhkus kergelt metalli osa ja vendrid.

Tegemist oli kütusereisiga ning pardal oli vaid kütuseveok koos juhiga ning meeskond. Keegi kannatada ei saanud.

TS Laevade laevandusvaldkonna juhi ja juhatuse liikme Guldar Kivro sõnul sai laev kokkupuutel kai vendritega siiski kergemaid kahjustusi ning vajab remonti.

"Eeldatavasti on laev liinilt maas umbes kümme päeva," täpsustas Kivro ja lisas, et sellised süsteemivigu on võimatu ette näha ja ennetada.