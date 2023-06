Oluline esmaspäeval, 12. juunil kell 5.55:

- Ukraina teatas kolmanda küla tagasivallutamisest;

- Okupeeritud Melitopolis toimus taas võimas plahvatus;

- Meedia: Ukraina kaotas kolm miinitõrjemasinat Leopard 2.

Ukraina teatas kolmanda küla tagasivallutamisest

Ukraina teatas, et riigi väed vallutasid pealetungi käigus okupantidelt tagasi kolmanda küla. Asekaitseminister Hanna Maljar ütles, et Ukraina väed vabastasid Makarivka asula, mis asub Donetski oblastis.

"Donetski oblastis asuvad Neskutšne ja Blahodatne on taas Ukraina lipu all," teatas enne seda Ukraina piirivalveamet.

Kolme küla tagasivallutamine on vastupealetungi esimene märkimisväärne edusamm.

Kõik kolm vabastatud asulat asuvad Velika Novosila piirkonnas. Sõjaväe kõneisik Valeri Šeršen ütles, et Vene väed lasid piirkonnas õhku väikese tammi ja proovivad nii pidurdada Ukraina vastupealetungi. Šeršeni sõnul ei mõjuta see aga vasturünnakut ja Ukraina väed liiguvad Urozhaine küla suunas. Sotsiaalmeedia teatel käivad küla ümbruses ägedad lahingud.

Okupeeritud Melitopolis toimus taas võimas plahvatus

Kohaliku okupatsiooniadministratsiooni juht Vladimir Rogov teatas, et Melitopolis ja Tokmakis toimusid plahvatused. Mõlemad asulad paiknevad Zaporižžja oblastis. Rogovi teatel toimus Melitopoli linnas võimas plahvatus

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas hiljuti, et Ukraina on alustanud vastupealetungi. Zelenski siiski ei täpsustanud, millises faasis pealetung on.

Ukraina sõjalised edusammud Zaporižžja oblastis võivad potentsiaalselt võimaldada vägedel murda läbi maasilla, mis ühendab Venemaad Ukrainast annekteeritud Krimmi poolsaarega.

Washingtonis asuva mõttekoja Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) analüütikud väidavad, et Kiievi väed on alustanud vasturünnakuid vähemalt neljas rindepiirkonnas.

Meedia: Ukraina kaotas kolm miinitõrjemasinat Leopard 2

Soome meedia kirjutab, et Ukraina kaotas kolm miinitõrjemasinat Leopard 2. Soome andis Ukrainale kuus sellist masinat, vahendas Yle.

Three out of the six Leopard 2R mine-clearing vehicles Finland donated to Ukraine have been lost in the same field.



With other engineering vehicles in the field as well, this is a massive loss for the brigade, no matter what. pic.twitter.com/O7cex99WJK