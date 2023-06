Ansip: Berlusconi oli tähelepanelik ka väiksemate riikide murede suhtes

"Olen Silvio Berlusconiga olnud koos peaminister kuni aastani 2006 ja siis edasi aastatel 2008–2011, kõikidel ülemkogudel, mis toimusid nii ööl kui päeval, sai Berlusconiga üksjagu suheldud," rääkis Ansip. "Pean tema kiituseks ütlema, et ta oli väga tähelepanelik ka väiksemate riikide murede suhtes, eriti siis, kui tema mured ühtisid nende väiksemate riikide muredega."

Ansip ütles, et Berlusconi võimul oleku ajal toetas Itaalia Eestit nii mõneski ettevõtmises. "Näiteks saime Itaalialt väga tugeva toetuse energiaühenduste väljaehitamisel Euroopa Liidu vahenditega või siis ka infokommunikatsiooni tehnoloogia investeeringute tegemisele Euroopa Liidu eelarvest, millele omal ajal Saksamaa ega Prantsusmaa toetust andma ei kippunud," meenutas Ansip.

Berlusconi oli tuntud ka heade suhete poolest Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Ansipi sõnul aga ei saa öelda, et Berlusconi oli lihtsalt Putini sõber ja seega tõsta teda kuidagi ühte lahtrisse.

"Putini ja Berlusconi sõprus ei ole kindlasti võrreldav Schröderi ja Putini sõprusega, Berlusconil oli sõpru palju, ta oskas leida liitlasi," rääkis Ansip. "Ta ei olnud kunagi sõprusele valmis ohverdama oma isiklikke ärihuve, Itaalia ega EL-i huve, aga loomulikult see, mis võis Berlusconi arvates olla Euroopa huvi, ei pruukinud avalikkuses domineeriva arvamuse järgi olla Euroopa huvides."

Berlusconi ametiajal saatsid teda ka skandaalid. Üks tuntum neist oli näiteks bunga-bunga-skandaal, mille käigus süüdistati Berlusconit selles, et tema kurikuulsatel pidudel osalesid ka alaealised prostituudid.

"Teda saatsid kogu aeg skandaalid, mõnesse skandaali sattus ta kogemata, ehkki ise ta sinna läks, aga mõnesse läks ta täitsa teadlikult," sõnas Ansip.

"Kord ülemkogult lahkudes küsisin, miks ta mind oma kuulsale bunga-bunga-peole ei kutsunud. Berlusconi vastas: "Olen ju kutsunud sind küll jalgpalli vaatama ja külla, aga sa ei ole tulnud. Aga tead, Andrus, minu toetus, peale seda bunga-bunga meediakajastust kasvas hüppeliselt". Nii et tegelikult ta ikka arvestas väga, mida teeb ja mida ütleb, ehkki üldsusele jäi mulje, et see kõik juhtus kogemata," meenutas Ansip.

Itaalia endine mitmekordne peaminister Silvio Berlusconi suri esmaspäeval 86-aastasena. Berlusconi oli sõjajärgse Itaalia kõige kauem ametis olnud peaminister.