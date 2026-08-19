Times: Itaalia äriimpeeriumi pärilussõda meenutab Hollywoodi telesarja

Ajaleht The Times kirjutab, et pärast Itaalia miljardäri Leonardo Del Vecchio surma puhkes tema pärandi üle äge võitlus. Perekonna patriarh jättis endast maha hiiglasliku varanduse ning lehe hinnangul meenutab pärijate võimuvõitlus tuntud USA telesarjas "Succession" toimuvat.

Del Vecchio suri 2022. aastal ning jagas oma osaluse kaheksa pärija vahel võrdselt. Pärijate hulgas on tema kuus last, lesk ja viimase poeg varasemast suhtest.

87-aastaselt surnud Del Vecchio jättis endast maha ühe Itaalia suurima ettevõtte, Delfini, mille varade väärtus on 55 miljardit dollarit. Firma kontrollib maailma suurimat prillitootjat EssilorLuxotticat ning omab lisaks osalusi mitmes Itaalia pangas.

Pärijad pole endiselt jõudnud firma tuleviku osas kokkuleppele ning Delfini juhtimine on nüüd sisuliselt halvatud. Tegemist on aga Itaalia majanduse jaoks olulise ettevõttega ning perekondlik vaidlus pärandi üle mõjutab nüüd laiemalt kogu riigi ärimaastikku.

"Võrdne hääleõigus on suurepärane, kui see toob kaasa üksmeelsed otsused. Samas võib võrdne hääleõigus tuua kaasa ummikseisu, seetõttu tuleb järeltulija varakult välja valida," ütles rahvusvahelise advokaadibüroo Withers jurist Roberta Crivellaro.

Del Vecchio järeltulijatest on enim meedia tähelepanu pälvinud 31-aastane Leonardo Maria Del Vecchio. Ta on tuntud oma pillava elustiili poolest ning keerutab ööklubides plaate. Tänavu püüdis ta välja osta kaks teist pärijat, et saada Delfinis kontrolliv osalus. Sellele oli aga vastu tema USA-s elav poolvend Rocco Basilico.

Itaalia tööstusliidu Federitaly juht Carlo Verdone ütles, et Delfinis toimuv peegeldab laiemat põlvkondade vahetusega seotud probleemi riigis.

"Kümnendikku Itaalia perefirmadest juhivad üle 70-aastased inimesed. See on tõsine probleem," ütles Verdone. Perefirmade ühenduse Aidaf hinnangul ootab aga paljusid firmasid ees põlvkonnavahetus. Kui pärimise reegleid pole paika pandud, võib perekondlik võimuvõitlus ettevõtte isegi pankrotti viia.

The Times toob veel välja, et Del Vecchiode perekond pole ainus Itaalia äridünastia, kus käib äge võimuvõitlus. Ka Agnelli perekond on pärast patriarhi surma pidanud ägedaid õigus- ja pärimisvaidlusi.

Samas leidub Itaalia ärimaastikul ka vastupidiseid näiteid. Näiteks Itaalia endine peaminister ja meediamagnaat Silvio Berlusconi suutis tagada, et tema äriimpeeriumi üle ei puhkeks võimuvõitlust. Berlusconi kaks vanemat last said kontrolliva osaluse, kolm nooremat said vähemusosaluse. Samas ei pea ükski tema pärijatest enam oma elus raha pärast väga muretsema.